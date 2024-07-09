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Могилы

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Белгородские археологи обнаружили два захоронения XIX века
В ходе раскопок археологи обнаружили в Белгороде два старинных захоронения. Скорее всего, они были сделаны во второй половине позапрошлого века. Подробности рассказали в управлении госохраны ОКН Белгородской области.
9 июля, 12:22
Этично ли строить Белый квартал на месте массового захоронения в Белгороде?
7 февраля, 11:17
2023
«Изверги, пытающиеся уничтожить память!»: ВСУ ударили по белгородскому кладбищу
Не менее 15 могил разрушены в результате атаки на Шебекинский горокруг со стороны Украины 2 января.
2 января 2023, 13:58
2022
Белгородцы могут возложить цветы усопшим онлайн через интернет-кладбище
В Белгородской области создали портал, через который белгородцы могут заказать услуги по уходу за захоронениями и найти умершего родственника на карте кладбища.
15 августа 2022, 13:57
Осквернителя могил в Белгородском районе нашли
Личность вандала, который облил зелёной краской памятники на кладбище в Красном Хуторе, установили. Им оказался 57-летний мужчина, сообщили в региональном УМВД.
19 июля 2022, 13:50
Белгородцам предложили убирать могилы ветеранов в качестве патриотического воспитания
14 апреля 2022, 06:25

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