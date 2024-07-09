Белгородские археологи обнаружили два захоронения XIX века

В ходе раскопок археологи обнаружили в Белгороде два старинных захоронения. Скорее всего, они были сделаны во второй половине позапрошлого века. Подробности рассказали в управлении госохраны ОКН Белгородской области.