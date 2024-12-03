Не следят за порядком? В центре заметили грязь от строительства «Белого квартала»

Posted 3 декабря, 10:43
Published 3 декабря, 10:43
Modified 3 декабря, 10:43
Updated 3 декабря, 10:43
Горожане рассказали о состоянии дороги в районе проспекта Богдана Хмельницкого, 34 и на выезде на Свято-Троицком бульваре. Дорожное полотно всё в следах от грязи.
Их оставляет спецтехника, которая принадлежит организации, выполняющей работы по строительству «Белого квартала». Работники должны мыть колёса транспорта, выезжая с территории, чтобы такой проблемы не возникало, но этого по какой-то причине не делается.
«Странно, что даже в самом центре, в 300 метрах от Вашего кабинета [обращаются к Вячеславу Гладкову], мэрия города не способна следить за элементарным порядком», — написал один из местных жителей.
Мэр Валентин Демидов сообщил, что дал соответствующее поручение об организации уборки данных территорий, и пообещал в дальнейшем не допускать подобных нарушений.
К строительству «Белого квартала» уже возникали вопросы у белгородцев. В частности, на тему того, этично ли продолжать стройку на месте массового захоронения и из-за сноса находящегося там ранее детского сада.
Недавно стало известно, что в 2025 году на объекте построят пять первых зданий.