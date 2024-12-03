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Posted 3 декабря, 10:43

Published 3 декабря, 10:43

Modified 3 декабря, 10:43

Updated 3 декабря, 10:43

Территория «Белого квартала»

Не следят за порядком? В центре заметили грязь от строительства «Белого квартала»

3 декабря 2024, 10:43
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Территория «Белого квартала»

Белгородцы недовольны грязью в центре из-за строительства «Белого квартала»

Сюжет
Строительство
Масштабное строительство «Белого квартала» в центре города вызвало вопросы у местных жителей. Пожаловались они, неожиданно, на грязь, которая остаётся от спецтехники. Мэр пообещал разобраться в ситуации.

Горожане рассказали о состоянии дороги в районе проспекта Богдана Хмельницкого, 34 и на выезде на Свято-Троицком бульваре. Дорожное полотно всё в следах от грязи.

Их оставляет спецтехника, которая принадлежит организации, выполняющей работы по строительству «Белого квартала». Работники должны мыть колёса транспорта, выезжая с территории, чтобы такой проблемы не возникало, но этого по какой-то причине не делается.

«Странно, что даже в самом центре, в 300 метрах от Вашего кабинета [обращаются к Вячеславу Гладкову], мэрия города не способна следить за элементарным порядком», — написал один из местных жителей.

Мэр Валентин Демидов сообщил, что дал соответствующее поручение об организации уборки данных территорий, и пообещал в дальнейшем не допускать подобных нарушений.

К строительству «Белого квартала» уже возникали вопросы у белгородцев. В частности, на тему того, этично ли продолжать стройку на месте массового захоронения и из-за сноса находящегося там ранее детского сада.

Недавно стало известно, что в 2025 году на объекте построят пять первых зданий.

Следы грязи, которые остаются от техникиСледы грязи, которые остаются от техники
Следы грязи, которые остаются от техники. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Стало известно, когда начнётся строительство первых зданий в «Белом квартале»
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#Валерия Колесникова#Город#Дорога#Строительство#Новости Белгорода#Грязь#Белгород#Белый квартал#Валентин Демидов
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