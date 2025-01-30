bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 10:07

Published 30 января, 10:07

Modified 30 января, 10:07

Updated 30 января, 10:07

Брянское приграничье постоянно подвергается обстрелам

«От села практически ничего не осталось»: жители приграничья — об обстрелах

30 января 2025, 10:07
Фото: 1MI. Брянское приграничье постоянно подвергается обстрелам

Обстрелы превратили жизнь брянского приграничья в кошмар

Сюжет
Обстрел
Обстрелы в брянском приграничье продолжаются. Жители в отчаянии, а многие уже покинули свои дома.

Жизнь в брянском приграничье превратилась в настоящий кошмар, рассказывают очевидцы. Многие жители уехали, за оставшихся переживают родственники.

Светлана, жительница села Хоромное, когда-то славившегося трудовыми достижениями и творческими талантами местных жителей, рассказала «Брянским новостям» о тяжёлой ситуации:

«От села практически ничего не осталось. Там творится кошмар».

В этом месяце местные жители неоднократно сообщали об обстрелах. Под Новый год беспилотник сбросил снаряд на один из домов, полностью разрушив его.

Обстрелы продолжаются уже не первый год. Местные жители в отчаянии просят о помощи. Особенно тяжело приходится одиноким людям.

Вечером 13 января ВСУ попытались нанести комбинированный удар по Брянской области с использованием американских ракет ATACMS, английских Storm Shadow и 31 БПЛА. В результате повреждены 42 дома, один из которых полностью уничтожен.

В Сельцо и Брянском районе ввели режим ЧС с 14 января после атаки.

Жители приграничья обеспокоены действующим режимом ЧС
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородка сыграла в спектакле по мотивам «Мастера и Маргариты» с Авериным и БалуевымСуд в приграничье оштрафовал белгородку за негативные высказывания об СВОВ белгородском храме полностью сгорел купол после атаки ВСУ на приграничье: видео
#Анна Селищева#Общество#Брянская область#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика