«От села практически ничего не осталось»: жители приграничья — об обстрелах

Posted 30 января, 10:07
Published 30 января, 10:07
Modified 30 января, 10:07
Updated 30 января, 10:07
Жизнь в брянском приграничье превратилась в настоящий кошмар, рассказывают очевидцы. Многие жители уехали, за оставшихся переживают родственники.
Светлана, жительница села Хоромное, когда-то славившегося трудовыми достижениями и творческими талантами местных жителей, рассказала «Брянским новостям» о тяжёлой ситуации:
«От села практически ничего не осталось. Там творится кошмар».
В этом месяце местные жители неоднократно сообщали об обстрелах. Под Новый год беспилотник сбросил снаряд на один из домов, полностью разрушив его.
Обстрелы продолжаются уже не первый год. Местные жители в отчаянии просят о помощи. Особенно тяжело приходится одиноким людям.
Вечером 13 января ВСУ попытались нанести комбинированный удар по Брянской области с использованием американских ракет ATACMS, английских Storm Shadow и 31 БПЛА. В результате повреждены 42 дома, один из которых полностью уничтожен.
В Сельцо и Брянском районе ввели режим ЧС с 14 января после атаки.