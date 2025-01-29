Белгородка сыграла в спектакле по мотивам «Мастера и Маргариты» с Авериным и Балуевым

Posted 29 января, 09:07
Published 29 января, 09:07
Modified 29 января, 09:07
Updated 29 января, 09:07
В Москве состоялась премьера спектакля «Роман» по мотивам «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Постановку подготовил главный режиссёр Театра Российской Армии, народный артист России Александр Лазарев. В числе актёров, задействованных в спектакле, оказалась юная шебекинка Даниэлла Терехова.
Воспитанница Детской школы искусств села Новая Таволжанка получила возможность выступить на одной сцене с признанными мастерами театра. В постановке участвовали народный артист России Александр Домогаров (Воланд), а также Александр Балуев и заслуженный артист России Максим Аверин (оба исполнили роль Понтия Пилата).
В 2023 году Даниэлла удостоилась именной стипендии губернатора Белгородской области в номинации «Культура». Она начала свою деятельность в детском фольклорном ансамбле «Задоринка» и продолжала развиваться в области духовых инструментов. Девочка активно участвует в региональных, всероссийских и международных конкурсах, например, в Федеральном проекте «Творческие люди» Министерства культуры РФ в Санкт-Петербурге. Её таланты и артистизм замечены на сценах различных уровней.
В этом году она стала лауреатом III степени в IX Международном конкурсе молодых исполнителей «Белая лира» в номинации «Народный вокал».
Белгородская область дала российскому кино немало талантливых актёров. В разные годы на экране появлялись Борис Леонов, Николай Сличенко, Владимир Басов и многие другие. Сегодня их традицию продолжают новые звёзды. Среди них — Елизавета Ищенко, Юлия Такшина, Елена Полянская, Ирина Петрова, Виктория Коваленко и другие актёры, которые успешно снимаются в кино и сериалах. Белгородские комики Тимур Бабъяк и Филипп Воронин также известны зрителям по выступлениям на телевидении.