Белгородка сыграла в спектакле по мотивам «Мастера и Маргариты» с Авериным и Балуевым

В 2023 году Даниэлла удостоилась именной стипендии губернатора Белгородской области в номинации «Культура». Она начала свою деятельность в детском фольклорном ансамбле «Задоринка» и продолжала развиваться в области духовых инструментов. Девочка активно участвует в региональных, всероссийских и международных конкурсах, например, в Федеральном проекте «Творческие люди» Министерства культуры РФ в Санкт-Петербурге. Её таланты и артистизм замечены на сценах различных уровней.