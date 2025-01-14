Стало известно, чем ВСУ ударили по Брянску

Posted 14 января, 13:03
Published 14 января, 13:03
Modified 14 января, 13:04
Updated 14 января, 13:04
Вчера, 13 января, ВСУ атаковали Брянскую область. На следующий день в Минобороны РФ рассказали, какими именно ракетами Украина нанесла удар по российскому региону.
Как пишет издание, по региону выпустили по шесть американских ракет ATACMS и английских крылатых ракет Storm Shadow, а также 31 БПЛА. Все цели удалось уничтожить, а каких-либо последствий на земле — избежать.
Напомним, что в тот же вечер ракетную опасность объявили и в Белгородской области, из-за чего белгородцам, отмечающим старый Новый год на Соборной площади Белгорода, пришлось бежать в укрытия.
Примерно в то же время ракетная опасность начала действовать в Брянской области, а затем — в Орловской.