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Posted 14 января, 13:03

Published 14 января, 13:03

Modified 14 января, 13:04

Updated 14 января, 13:04

Атака произошла минувшим вечером

Стало известно, чем ВСУ ударили по Брянску

14 января 2025, 13:03
Фото: Изображение Midjourney. Атака произошла минувшим вечером

Минобороны РФ рассказало об атаке ВСУ на Брянскую область

Сюжет
Приграничье
Накануне ВСУ ударили по нескольким регионам. Подробности сообщили «Брянские новости» со ссылкой на Минобороны.

Вчера, 13 января, ВСУ атаковали Брянскую область. На следующий день в Минобороны РФ рассказали, какими именно ракетами Украина нанесла удар по российскому региону.

Как пишет издание, по региону выпустили по шесть американских ракет ATACMS и английских крылатых ракет Storm Shadow, а также 31 БПЛА. Все цели удалось уничтожить, а каких-либо последствий на земле — избежать.

Напомним, что в тот же вечер ракетную опасность объявили и в Белгородской области, из-за чего белгородцам, отмечающим старый Новый год на Соборной площади Белгорода, пришлось бежать в укрытия.

Примерно в то же время ракетная опасность начала действовать в Брянской области, а затем — в Орловской.

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#Александра Склярова#Брянская область#Ракеты#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Дальнобойные ракеты
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