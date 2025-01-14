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Posted 14 января, 12:15

Published 14 января, 12:15

Modified 14 января, 12:17

Updated 14 января, 12:17

Мирный житель ранен в белгородском Шебекино после обстрела

Белгородец находится в тяжёлом состоянии после атаки ВСУ на приграничье

14 января 2025, 12:15
Фото: 1MI.

Мирный житель ранен в белгородском Шебекино после обстрела

Сюжет
Обстрел
Снова белгородское приграничье претерпело удары со стороны Украины. После атаки один мирный житель находится в тяжёлом состоянии, заявил губернатор.

ВСУ как минимум второй раз за день нанесли удар по Белгородской области. На этот раз повреждения зафиксировали в жилом доме, гараже и заборе в Шебекино. Один мужчина получил различные ранения.

Очевидцы смогли довезти белгородца до Шебекинской ЦРБ. Врачи оценивают состояние местного жителя как тяжёлое: при обстреле он получил проникающее ранение живота и осколочные ранения рук и ног.

Чуть ранее стало известно о пострадавшем в Борисовском районе. Мужчину пришлось отправить в областную клиническую больницу.

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