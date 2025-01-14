Белгородец находится в тяжёлом состоянии после атаки ВСУ на приграничье

Posted 14 января, 12:15
Published 14 января, 12:15
Modified 14 января, 12:17
Updated 14 января, 12:17
ВСУ как минимум второй раз за день нанесли удар по Белгородской области. На этот раз повреждения зафиксировали в жилом доме, гараже и заборе в Шебекино. Один мужчина получил различные ранения.
Очевидцы смогли довезти белгородца до Шебекинской ЦРБ. Врачи оценивают состояние местного жителя как тяжёлое: при обстреле он получил проникающее ранение живота и осколочные ранения рук и ног.
Чуть ранее стало известно о пострадавшем в Борисовском районе. Мужчину пришлось отправить в областную клиническую больницу.