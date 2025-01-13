Старый Новый год под вой сирен: праздник белгородцам омрачила ракетная опасность

С воя сирены в Белгородской области начался и первый день 2025 года. Однако, даже спрятавшись в укрытия, можно получить неожиданные санкции. Так, жительница Белгорода, услышав сирену, остановила автомобиль. Она выбежала с детьми в укрытие, а после получила штраф — за нарушение правил парковки.