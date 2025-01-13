Старый Новый год под вой сирен: праздник белгородцам омрачила ракетная опасность

Posted 13 января, 18:16
Published 13 января, 18:16
Modified 13 января, 18:36
Updated 13 января, 18:36
Праздничный вечер 13 января в Белгороде выдался неспокойным. В городе в районе 20:45 завыла сирена. Белгородцам, встречающим старый Новый год на Соборной площади, пришлось срочно бежать в укрытия, соответствующие кадры появились в Сети.
Как оказалось, ракетную опасность объявили на всей территории Белгородской области. Очевидцы в соцсетях пишут, что слышали несколько громких звуков. Есть ли последствия взрывов на земле, пока не известно — официальной информации не поступало.
Однако ракетную опасность праздничным вечером объявили не только в Белгородской области. Предупреждения также получили жители Брянской и Орловской областей. О возможных последствиях пока тоже не сообщалось.
Дополнение: в 21: 21 в Белгородской области объявили отбой ракетной опасности. Однако уже в 21:34 МЧС сообщило об угрозе ударов беспилотников.
С воя сирены в Белгородской области начался и первый день 2025 года. Однако, даже спрятавшись в укрытия, можно получить неожиданные санкции. Так, жительница Белгорода, услышав сирену, остановила автомобиль. Она выбежала с детьми в укрытие, а после получила штраф — за нарушение правил парковки.
Также в регионе не всегда срабатывают контроллеры — устройства, открывающие двери в подъездах МКД при ракетной опасности. Специалисты насчитали более тысячи сбоев.