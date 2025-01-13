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Posted 13 января, 19:53

Published 13 января, 19:53

Modified 13 января, 19:55

Updated 13 января, 19:55

Взрывы гремели не только в Белгородской области

Громко было не только в Белгородской области: что известно о взрывах в Брянске?

13 января 2025, 19:53
Фото: bel.ru. Взрывы гремели не только в Белгородской области

Богомаз: ВСУ пытались нанести комбинированный удар по Брянской области

Сюжет
Приграничье
Вечером 13 января ракетную опасность объявляли в нескольких регионах РФ. В их числе была Брянская область. Что известно о ситуации?

Встреча старого Нового года была громкой в Брянской области. В 20:57 в приграничном регионе объявили ракетную опасность.

Как пишут «Брянские новости», спустя несколько минут в столице и в пригороде было громко. По данным СМИ, прозвучало «не менее десятка» мощных взрывов. Отбой ракетной опасности объявили лишь спустя почти час.

По информации губернатора Александра Богомаза, ВСУ предприняли попытку нанести комбинированный ракетный удар по Брянской области. ПВО все цели уничтожила, заявил глава приграничного региона.

По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Отметим, что неспокойно этим вечером было и в Белгородской области. В соцсетях сообщалось, что в некоторых районах было громко. Информации о последствиях на момент публикации не поступало.

Также ракетная опасность действовала около 40 минут в Орловской области. О разрушениях или пострадавших не сообщалось.

В 2024 году Брянская область тоже переживала атаки ВСУ. Так, в ночь с 18 на 19 ноября по региону выпустили шесть ракет ATACMS. Пять из них сбили, фрагменты последней приземлились на территории военного объекта.

Спустя несколько дней ВСУ выпустили по РФ ракеты Storm Shadow. А уже в 2025 году ATACMS пытались ударить по Белгородской области.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Орловская область#Брянская область#Ракеты#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Александр Богомаз
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