Российские регионы подверглись массированной атаке ВСУ: подробности к утру 14 января

Posted 14 января, 06:30
Published 14 января, 06:30
Modified 14 января, 07:50
Updated 14 января, 07:50
Тульская область. По данным губернатора Дмитрия Миляева, системы ПВО уничтожили 16 дронов над Алексиным. В результате падения обломков повреждены автомобили, хозяйственные постройки, выбиты окна в жилом доме. Пострадавших нет.
Брянская область. Промышленное предприятие в регионе подверглось атаке. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО успешно перехватили все ракеты.
Саратовская область. В Саратове и Энгельсе в результате атак БПЛА повреждено два промышленных предприятия, начался крупный пожар. Губернатор Роман Бусаргин уточнил, что оперативные службы работают на месте происшествия. В Саратове и Энгельсе школы временно переведены на дистанционный формат обучения.
Татарстан. Попытка атаки на промышленное предприятие привела к тому, что вспыхнула газовая цистерна, сообщает пресс-служба главы региона. Пожарные ликвидируют возгорание.
Орловская область. Глава региона Андрей Клычков заявил о 17 сбитых дронах над территорией области. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Ростовская область. В регионе уничтожено и подавлено 14 БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Обошлось без последствий.
Воронежская область. Минувшей ночью в столице соседнего региона и ещё двух районах уничтожено несколько БПЛА — сколько именно, губернатор Александр Гусев не уточнил. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Атаке беспилотников накануне подвергся и Краснояружский район Белгородской области. В результате повреждения линии электропередачи без света временно остались жители сёл Графовка и Репяховка. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные бригады начнут работы после получения разрешения от Минобороны РФ.