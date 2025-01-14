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Posted 14 января, 06:30

Published 14 января, 06:30

Modified 14 января, 07:50

Updated 14 января, 07:50

Основную часть составили атаки беспилотников

Российские регионы подверглись массированной атаке ВСУ: подробности к утру 14 января

14 января 2025, 06:30
Фото: 1MI. Основную часть составили атаки беспилотников

Несколько регионов РФ подверглись массированной атаке

Сюжет
СВО
Ряд регионов подвергся масштабным ударам со стороны ВСУ. С вечера звучали предупреждения о ракетной опасности, также зафиксированы налёты БПЛА. Что известно?

Тульская область. По данным губернатора Дмитрия Миляева, системы ПВО уничтожили 16 дронов над Алексиным. В результате падения обломков повреждены автомобили, хозяйственные постройки, выбиты окна в жилом доме. Пострадавших нет.

Брянская область. Промышленное предприятие в регионе подверглось атаке. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что системы ПВО успешно перехватили все ракеты.

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Саратовская область. В Саратове и Энгельсе в результате атак БПЛА повреждено два промышленных предприятия, начался крупный пожар. Губернатор Роман Бусаргин уточнил, что оперативные службы работают на месте происшествия. В Саратове и Энгельсе школы временно переведены на дистанционный формат обучения.

Татарстан. Попытка атаки на промышленное предприятие привела к тому, что вспыхнула газовая цистерна, сообщает пресс-служба главы региона. Пожарные ликвидируют возгорание.

Орловская область. Глава региона Андрей Клычков заявил о 17 сбитых дронах над территорией области. Разрушений и пострадавших не зафиксировано.

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Ростовская область. В регионе уничтожено и подавлено 14 БПЛА — в Миллеровском и Тарасовском районах, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Обошлось без последствий.

Воронежская область. Минувшей ночью в столице соседнего региона и ещё двух районах уничтожено несколько БПЛА — сколько именно, губернатор Александр Гусев не уточнил. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Атаке беспилотников накануне подвергся и Краснояружский район Белгородской области. В результате повреждения линии электропередачи без света временно остались жители сёл Графовка и Репяховка. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что аварийные бригады начнут работы после получения разрешения от Минобороны РФ.

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#Анна Селищева#Происшествия#Россия#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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