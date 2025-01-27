Суд в приграничье оштрафовал белгородку за негативные высказывания об СВО

С начала специальной военной операции более 20 привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооружённых Сил РФ. За это они обязаны уплатить штрафы на общую сумму 1,4 миллиона рублей. За 11 месяцев 2024 года 10 жителей области получили штрафы на 395 тысяч рублей. Чаще всего такие дела касались жителей Белгорода, Старого и Новооскольского округов.