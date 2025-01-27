Суд в приграничье оштрафовал белгородку за негативные высказывания об СВО

Posted 27 января, 16:12
Published 27 января, 16:12
Modified 27 января, 16:12
Updated 27 января, 16:12
В Грайворонском районном суде вынесли решение по делу белгородки, которая в общественном месте публично «вела беседы, направленные на дискредитацию ВС РФ», выражала негативное отношение к СВО и призывала препятствовать использованию армии для защиты национальных интересов.
Суд признал её виновной в административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) и назначил ей штраф в размере 30 000 рублей.
С начала специальной военной операции более 20 привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооружённых Сил РФ. За это они обязаны уплатить штрафы на общую сумму 1,4 миллиона рублей. За 11 месяцев 2024 года 10 жителей области получили штрафы на 395 тысяч рублей. Чаще всего такие дела касались жителей Белгорода, Старого и Новооскольского округов.
Напомним, что в России появился новый вид мошенничества: злоумышленники требуют деньги у пользователей за посещение сайтов, якобы дискредитирующих ВС РФ. Мошенники блокируют устройства и угрожают операциями, если пользователи не погасят штраф. Эксперты предупреждают о рисках заражения вирусами и советуют не поддаваться на требования аферистов, а обращаться к специалистам.