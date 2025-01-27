В белгородском храме полностью сгорел купол после атаки ВСУ на приграничье: видео

Posted 27 января, 07:52
Published 27 января, 07:52
Modified 27 января, 07:54
Updated 27 января, 07:54
Церковь, о которой идёт речь, находится в селе Муром. После попадания украинского снаряда в ней начался пожар. Огонь охватил и полностью уничтожил купол здания. Пока оценить реальный масштаб разрушений и приступить к восстановительным работам невозможно, этого не позволяет сделать оперативная обстановка.
Губернатор обратился к главе Шебекинского округа, чтобы местные власти совместно с военными и силами самообороны попытались спасти оставшееся в храме имущество. Если понадобится, муниципалитет может запросить поддержку у Министерства обороны или бойцов отряда «Барс-Белгород».
Храм Троицы Живоначальной построен во второй половине XIX века. Он уже был частично разрушен во время Великой Отечественной войны. Восстановили его в 2000-х годах. Сейчас храм является памятником архитектуры и охраняется государством.