bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 07:52

Published 27 января, 07:52

Modified 27 января, 07:54

Updated 27 января, 07:54

Храм Живоначальной Троицы в селе Муром

В белгородском храме полностью сгорел купол после атаки ВСУ на приграничье: видео

27 января 2025, 07:52
Фото: azbyka.ru. Храм Живоначальной Троицы в селе Муром

Храм Живоначальной Троицы серьёзно пострадал от прилёта украинского снаряда

Сюжет
Обстрел
Вечером воскресенья, 26 января, под обстрел попал шебекинский храм Живоначальной Троицы. Что известно на данный момент — рассказали власти на оперсовещании.

Церковь, о которой идёт речь, находится в селе Муром. После попадания украинского снаряда в ней начался пожар. Огонь охватил и полностью уничтожил купол здания. Пока оценить реальный масштаб разрушений и приступить к восстановительным работам невозможно, этого не позволяет сделать оперативная обстановка.

Губернатор обратился к главе Шебекинского округа, чтобы местные власти совместно с военными и силами самообороны попытались спасти оставшееся в храме имущество. Если понадобится, муниципалитет может запросить поддержку у Министерства обороны или бойцов отряда «Барс-Белгород».

Храм Троицы Живоначальной построен во второй половине XIX века. Он уже был частично разрушен во время Великой Отечественной войны. Восстановили его в 2000-х годах. Сейчас храм является памятником архитектуры и охраняется государством.

Видео: Telegram-канал «Прифронтовой». Храм Троицы Живоначальной в селе Муром горит после атаки ВСУ
Трое раненых, разрушены храм и Братская могила: что произошло в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Трое раненых, разрушены храм и Братская могила: что произошло в Белгородской областиДва человека ранены, повреждён храм после обстрела Белгородской областиВ белгородском микрорайоне решили построить храм вместо стадиона?
#Валерия Колесникова#Видео#Белгородская область#Происшествия#Муром#Церковь#Обстрел#ВСУ#Шебекинский горокруг#Храм Живоначальной Троицы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика