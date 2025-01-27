В белгородском храме полностью сгорел купол после атаки ВСУ на приграничье: видео

Церковь, о которой идёт речь, находится в селе Муром. После попадания украинского снаряда в ней начался пожар. Огонь охватил и полностью уничтожил купол здания. Пока оценить реальный масштаб разрушений и приступить к восстановительным работам невозможно, этого не позволяет сделать оперативная обстановка.