Жители приграничья обеспокоены действующим режимом ЧС

Утром 14 января управление МЧС сообщило «Брянским новостям», что чрезвычайных ситуаций в области за минувшие сутки не зафиксировано. Однако на следующий день стало известно об объявлении режима ЧС в Сельцо и Брянском районе, что связано с обнаружением взрывоопасных предметов после атак.