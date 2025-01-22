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Posted 22 января, 11:49

Published 22 января, 11:49

Modified 22 января, 11:52

Updated 22 января, 11:52

В Сельцо и Брянском районе до сих пор действует режим ЧС

Жители приграничья обеспокоены действующим режимом ЧС

22 января 2025, 11:49
Фото: 1MI.

В Сельцо и Брянском районе до сих пор действует режим ЧС

Сюжет
Режим ЧС
Он актуален девятый день после атак ракетами и дронами. В результате удара повреждено 42 дома.

Режим чрезвычайной ситуации, введённый в Сельцо и Брянском районе 14 января 2025 года, остаётся в силе уже девятый день.

В прошлый понедельник, 13 января, Брянскую область атаковали ракетами и беспилотниками. По итогам ударов пострадали 42 дома, один из которых полностью уничтожен. По официальной информации, обошлось без жертв.

Утром 14 января управление МЧС сообщило «Брянским новостям», что чрезвычайных ситуаций в области за минувшие сутки не зафиксировано. Однако на следующий день стало известно об объявлении режима ЧС в Сельцо и Брянском районе, что связано с обнаружением взрывоопасных предметов после атак.

Как уточнили в МЧС, режим ЧС распространяется на органы управления и силы Брянского районного и Сельцовского городского звеньев системы предупреждения и ликвидации ЧС Брянской области. Работа по устранению последствий продолжается.

Вечером 13 января ВСУ нанесли удары по Брянской области с использованием шести американских ракет ATACMS, шести английских Storm Shadow и 31 беспилотника. Как сообщило Минобороны РФ, все цели были успешно перехвачены, на земле последствий удалось избежать.

Стало известно, чем ВСУ ударили по Брянску
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#Анна Селищева#Общество#Брянская область#Режим ЧС#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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