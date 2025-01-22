Жители приграничья обеспокоены действующим режимом ЧС

Posted 22 января, 11:49
Published 22 января, 11:49
Modified 22 января, 11:52
Updated 22 января, 11:52
Режим чрезвычайной ситуации, введённый в Сельцо и Брянском районе 14 января 2025 года, остаётся в силе уже девятый день.
В прошлый понедельник, 13 января, Брянскую область атаковали ракетами и беспилотниками. По итогам ударов пострадали 42 дома, один из которых полностью уничтожен. По официальной информации, обошлось без жертв.
Утром 14 января управление МЧС сообщило «Брянским новостям», что чрезвычайных ситуаций в области за минувшие сутки не зафиксировано. Однако на следующий день стало известно об объявлении режима ЧС в Сельцо и Брянском районе, что связано с обнаружением взрывоопасных предметов после атак.
Как уточнили в МЧС, режим ЧС распространяется на органы управления и силы Брянского районного и Сельцовского городского звеньев системы предупреждения и ликвидации ЧС Брянской области. Работа по устранению последствий продолжается.
Вечером 13 января ВСУ нанесли удары по Брянской области с использованием шести американских ракет ATACMS, шести английских Storm Shadow и 31 беспилотника. Как сообщило Минобороны РФ, все цели были успешно перехвачены, на земле последствий удалось избежать.