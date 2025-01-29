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Posted 29 января, 12:03

Published 29 января, 12:03

Modified 29 января, 15:14

Updated 29 января, 15:14

Белгородцев ждут изменения в общественном транспорте

Не только маршруты, но и сами автобусы: что изменится в Белгороде с 1 февраля?

29 января 2025, 12:03
Фото: Организатор пассажирских перевозок Белгородской области. Белгородцев ждут изменения в общественном транспорте

На 10 маршрутах в Белгородской агломерации автобусы станут вместительнее

Сюжет
Автобусы
С начала следующего месяца в Белгороде и пригороде увеличат класс автобусов на 10 маршрутах.

С 1 февраля в Белгородской агломерации улучшится транспортное обслуживание на 10 маршрутах.

Большие автобусы теперь будут курсировать по маршрутам № 104А («Железнодорожный вокзал — с. Мелихово») и № 104Д («Железнодорожный вокзал — с. Шеино»), заменяя транспорт среднего класса.

Кроме того, на восьми маршрутах повысится вместимость транспорта:

На этих маршрутах малые автобусы заменят на средние, что позволит улучшить качество перевозок и уменьшить нагрузку в часы пик.

Что изменится с 1 февраля на автобусных маршрутах Белгорода и района?
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Ранее белгородцы жаловались на переполненные автобусы № 18 и № 40, в которые сложно попасть в час пик. Проблема усугублялась редкими рейсами и недостаточной вместимостью транспорта. Министерство автомобильных дорог и транспорта признало сложившуюся ситуацию и пообещало её исправить с 1 февраля. Обещалось, что на эти маршруты выйдут автобусы с увеличенной вместимостью. Они будут низкопольными, оснащёнными кондиционерами и смогут перевозить до 79 человек.

Пять автобусов в Белгороде изменят маршрут
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С 1 февраля в Белгороде изменятся маршруты пяти автобусов. № 115 сократит время в пути за счет новой разворотной площадки, № 101А теперь будет завершать рейсы в хуторе Зачатеевка, а № 139 добавит три новые остановки в Шишино. Маршрут № 237 продлят до улицы Воинской Славы, охватив новые микрорайоны, а сезонный автобус № 126 начнет курсировать к дачным участкам в Шопино.

С 1 февраля в Белгороде и районе будет 130 маршрутов общественного транспорта, включая 45 городских, 85 пригородных и 4 сезонных. Весь автопарк насчитывает 507 автобусов, среди которых 214 больших, 198 средних и 95 малых.

Пока по 20? Что происходит со стоимостью проезда в автобусах в Белгороде
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#Анна Селищева#Город#Белгородский район#Транспорт#Автобусы#Новости Белгорода#Белгород
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