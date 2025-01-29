Не только маршруты, но и сами автобусы: что изменится в Белгороде с 1 февраля?

Ранее белгородцы жаловались на переполненные автобусы № 18 и № 40, в которые сложно попасть в час пик. Проблема усугублялась редкими рейсами и недостаточной вместимостью транспорта. Министерство автомобильных дорог и транспорта признало сложившуюся ситуацию и пообещало её исправить с 1 февраля. Обещалось, что на эти маршруты выйдут автобусы с увеличенной вместимостью. Они будут низкопольными, оснащёнными кондиционерами и смогут перевозить до 79 человек.