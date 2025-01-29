Не только маршруты, но и сами автобусы: что изменится в Белгороде с 1 февраля?

Posted 29 января, 12:03
Published 29 января, 12:03
Modified 29 января, 15:14
Updated 29 января, 15:14
С 1 февраля в Белгородской агломерации улучшится транспортное обслуживание на 10 маршрутах.
Большие автобусы теперь будут курсировать по маршрутам № 104А («Железнодорожный вокзал — с. Мелихово») и № 104Д («Железнодорожный вокзал — с. Шеино»), заменяя транспорт среднего класса.
Кроме того, на восьми маршрутах повысится вместимость транспорта:
№ 14 («Универмаг „Белгород“ — ул. Ватутина — Витаминный комбинат»);
№ 37 («Нефтебаза — ул. Серафимовича — ул. Горького»);
№ 100 («пгт Разумное — п. Дубовое — с. Стрелецкое»);
№ 121Р («Универмаг „Белгород“ — мкр Разумное-54»);
№ 129 («п. Майский — ул. Конева — пгт Разумное»);
№ 229 («„Сити Молл“ — сады Берёзка — Юго-Западное кладбище»).
На этих маршрутах малые автобусы заменят на средние, что позволит улучшить качество перевозок и уменьшить нагрузку в часы пик.
Ранее белгородцы жаловались на переполненные автобусы № 18 и № 40, в которые сложно попасть в час пик. Проблема усугублялась редкими рейсами и недостаточной вместимостью транспорта. Министерство автомобильных дорог и транспорта признало сложившуюся ситуацию и пообещало её исправить с 1 февраля. Обещалось, что на эти маршруты выйдут автобусы с увеличенной вместимостью. Они будут низкопольными, оснащёнными кондиционерами и смогут перевозить до 79 человек.
С 1 февраля в Белгороде изменятся маршруты пяти автобусов. № 115 сократит время в пути за счет новой разворотной площадки, № 101А теперь будет завершать рейсы в хуторе Зачатеевка, а № 139 добавит три новые остановки в Шишино. Маршрут № 237 продлят до улицы Воинской Славы, охватив новые микрорайоны, а сезонный автобус № 126 начнет курсировать к дачным участкам в Шопино.
С 1 февраля в Белгороде и районе будет 130 маршрутов общественного транспорта, включая 45 городских, 85 пригородных и 4 сезонных. Весь автопарк насчитывает 507 автобусов, среди которых 214 больших, 198 средних и 95 малых.