Пока по 20? Что происходит со стоимостью проезда в автобусах в Белгороде

Posted 6 января, 11:16
Published 6 января, 11:16
Modified 6 января, 11:18
Updated 6 января, 11:18
Пассажиры заметили, что, несмотря на наступление нового, 2025 года, стоимость проезда в общественном транспорте Белгорода и Белгородского района пока не изменилась. По крайней мере, при оплате картой с горожан всё ещё списывают 20 рублей.
Чиновники передумали? Всё не так просто. Как сообщил 3 января глава регионального минтранса Сергей Евтушенко, пока что тема изменения стоимости находится в проработке.
«Вопрос повышения тарифа на проезд в общественном транспорте Белгородской агломерации находится в стадии рассмотрения. Это связано с экономическими процессами и инфляцией», — уточнил чиновник.
Также Евтушенко напомнил, что тарифы в Белгороде и Белгородском районе не менялись с 2019 года, хотя затраты перевозчиков выросли.
В Белгороде не раз поднимали тему повышения стоимости проезда. Переживания у горожан возникли после того, как замгубернатора Владимир Базаров заявил, что реальная цена поездки — 58 рублей. Сейчас же она составляет 20 рублей при оплате картой и 25 рублей — при оплате наличными.
В октябре 2024 года Сергей Евтушенко в интервью «МК-Белгород» предположил, что тариф на поездки может увеличиться с января 2025 года. Уже в ноябре озвучили следующие цифры: 25 рублей — по карте, 30 рублей — при оплате наличными.