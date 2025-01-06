Пока по 20? Что происходит со стоимостью проезда в автобусах в Белгороде

В Белгороде не раз поднимали тему повышения стоимости проезда. Переживания у горожан возникли после того, как замгубернатора Владимир Базаров заявил, что реальная цена поездки — 58 рублей. Сейчас же она составляет 20 рублей при оплате картой и 25 рублей — при оплате наличными.