bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 11:16

Published 6 января, 11:16

Modified 6 января, 11:18

Updated 6 января, 11:18

В Белгороде пока не подорожал проезд

Пока по 20? Что происходит со стоимостью проезда в автобусах в Белгороде

6 января 2025, 11:16
Фото: 1MI. В Белгороде пока не подорожал проезд

Белгородцам ответили на вопрос о стоимости проезда

Сюжет
Новости Белгорода
Ранее власти анонсировали, что с 2025 года в Белгородской агломерации может подорожать проезд. Однако в начале января горожане заметили, что пока сумма осталась той же. Повышения не будет?

Пассажиры заметили, что, несмотря на наступление нового, 2025 года, стоимость проезда в общественном транспорте Белгорода и Белгородского района пока не изменилась. По крайней мере, при оплате картой с горожан всё ещё списывают 20 рублей.

Чиновники передумали? Всё не так просто. Как сообщил 3 января глава регионального минтранса Сергей Евтушенко, пока что тема изменения стоимости находится в проработке.

«Вопрос повышения тарифа на проезд в общественном транспорте Белгородской агломерации находится в стадии рассмотрения. Это связано с экономическими процессами и инфляцией», — уточнил чиновник.

Также Евтушенко напомнил, что тарифы в Белгороде и Белгородском районе не менялись с 2019 года, хотя затраты перевозчиков выросли.

Ответ главы минтранса о стоимости проезда в Белгороде
Ответ главы минтранса о стоимости проезда в Белгороде. Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
«Проедание будущего»: минтранс объяснил необходимость повышения тарифов в Белгороде
Узнать подробнее

В Белгороде не раз поднимали тему повышения стоимости проезда. Переживания у горожан возникли после того, как замгубернатора Владимир Базаров заявил, что реальная цена поездки — 58 рублей. Сейчас же она составляет 20 рублей при оплате картой и 25 рублей — при оплате наличными.

В октябре 2024 года Сергей Евтушенко в интервью «МК-Белгород» предположил, что тариф на поездки может увеличиться с января 2025 года. Уже в ноябре озвучили следующие цифры: 25 рублей — по карте, 30 рублей — при оплате наличными.

Кошелёк станет тоньше: что подорожает в 2025 году?
Узнать подробнее
#Инна Рогова#Общество#Белгородский район#Новости Белгорода#Подорожание#Сергей евтушенко#Белгород#Стоимость проезда#Владимир Базаров
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика