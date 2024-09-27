Как сельди в бочке: автобус на белгородском маршруте стал недостаточно вместительным

Но когда действующие контракты на обслуживание истекут, с 1 февраля 2025 года, начнут заключать новые. Класс автобуса планируют повысить. Предполагается, что это будет низкопольный общественный транспорт с кондиционером и максимальной вместимостью до 79 человек. А пока придётся немножко ещё потерпеть.