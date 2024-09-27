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Posted 27 сентября, 13:50

Published 27 сентября, 13:50

Modified 30 сентября, 15:00

Updated 30 сентября, 15:00

Автобус № 18 с трудом вмещает в себя всех желающих уехать пассажиров

Как сельди в бочке: автобус на белгородском маршруте стал недостаточно вместительным

27 сентября 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney
Автобус № 18 с трудом вмещает в себя всех желающих уехать пассажиров

На маршруте № 18 в Белгороде появятся большие автобусы

Сюжет
Автобусы
Жители Белгорода испытывают серьёзные неудобства из-за работы маршрута № 18 — автобусы ездят редко, а в салонах слишком тесно. Министр автомобильных дорог и транспорта признал проблему и пообещал, что ситуация улучшится, но только в 2025 году.

Белгородцы пожаловались на работу маршрута № 18. Во-первых, ездят автобусы по нему редко, утверждают жители. Обратившейся с претензией женщине пришлось простоять на остановке в ожидании около 40 минут.

Во-вторых, транспорт слишком мал для того пассажиропотока, который он должен обслуживать. Люди набиваются, «как в бочке селёдка».

Министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко признал проблему и пояснил, что заменить автобус на другую модель возможности пока нет — не позволяет законодательство.

Но когда действующие контракты на обслуживание истекут, с 1 февраля 2025 года, начнут заключать новые. Класс автобуса планируют повысить. Предполагается, что это будет низкопольный общественный транспорт с кондиционером и максимальной вместимостью до 79 человек. А пока придётся немножко ещё потерпеть.

Проблемы с этим маршрутом начались уже давно. Автобус курсировал в лучшем случае два раза за час, рассказывали пассажиры. А один из водителей заявил, что задержки возникли из-за отсутствия его коллег: те просто «забухали».

Пригородный белгородский автобус будет отправляться теперь на час раньше
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