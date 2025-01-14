Старый за 500: белгородцы продают автобусы

Например, продавец разместил сообщение о продаже автобуса ЛиАЗ-429260, выпущенного в 2016 году. Его отдают за 1,7 млн рублей. На одной из фотографий в объявлении видно, что на месте, где обычно размещают номер маршрута, по которому идёт транспорт, есть табличка с цифрой 48.