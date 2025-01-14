Старый за 500: белгородцы продают автобусы

Posted 14 января, 07:48
Published 14 января, 07:48
Modified 14 января, 07:51
Updated 14 января, 07:51
На одном из интернет-сервисов по продаже товаров и услуг публикуют объявления, в которых продаются городские автобусы в Белгородской области. Несколько из них, по всей видимости, использовались для перевозки пассажиров на рейсах Белгорода.
Например, продавец разместил сообщение о продаже автобуса ЛиАЗ-429260, выпущенного в 2016 году. Его отдают за 1,7 млн рублей. На одной из фотографий в объявлении видно, что на месте, где обычно размещают номер маршрута, по которому идёт транспорт, есть табличка с цифрой 48.
Ещё одно объявление — продают автобус ПАЗ 320412-05 2014 года. Уже за 650 тысяч рублей. У него на лобовом стекле видны цифры 111. Другой «пазик» — ПАЗ 32054 — за 500 тысяч рублей с аналогичной вывеской, но уже с цифрой 32.
Подобные объявления появились в Сети под новости о том, что на новогодних праздниках в некоторых районах области резко возникли проблемы с общественным транспортом. Где-то подвёл перевозчик, а где-то автомобили просто вышли из строя.
Продают и автобусы без «опознавательных» номеров. Есть варианты и за 300 тысяч, и за 600 тысяч рублей. А есть — за 4,4 млн, и даже за 12,7 млн рублей.