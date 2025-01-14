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Posted 14 января, 07:48

Published 14 января, 07:48

Modified 14 января, 07:51

Updated 14 января, 07:51

В Белгородской области продают автобус за 12,7 млн рублей

Старый за 500: белгородцы продают автобусы

14 января 2025, 07:48
Фото: Антон Губанов. 1MI.

В Белгородской области продают автобус за 12,7 млн рублей

Сюжет
Автобусы
Пока власти объясняются за проблемы с перевозками на новогодних праздниках, в области продают автобусы. Что происходит с общественным транспортом региона?

На одном из интернет-сервисов по продаже товаров и услуг публикуют объявления, в которых продаются городские автобусы в Белгородской области. Несколько из них, по всей видимости, использовались для перевозки пассажиров на рейсах Белгорода.

Например, продавец разместил сообщение о продаже автобуса ЛиАЗ-429260, выпущенного в 2016 году. Его отдают за 1,7 млн рублей. На одной из фотографий в объявлении видно, что на месте, где обычно размещают номер маршрута, по которому идёт транспорт, есть табличка с цифрой 48.

Ещё одно объявление — продают автобус ПАЗ 320412-05 2014 года. Уже за 650 тысяч рублей. У него на лобовом стекле видны цифры 111. Другой «пазик» — ПАЗ 32054 — за 500 тысяч рублей с аналогичной вывеской, но уже с цифрой 32.

Подобные объявления появились в Сети под новости о том, что на новогодних праздниках в некоторых районах области резко возникли проблемы с общественным транспортом. Где-то подвёл перевозчик, а где-то автомобили просто вышли из строя.

Продают и автобусы без «опознавательных» номеров. Есть варианты и за 300 тысяч, и за 600 тысяч рублей. А есть — за 4,4 млн, и даже за 12,7 млн рублей.

Объявление о продаже автобуса
Объявление о продаже автобуса
Объявление о продаже автобуса
Объявление о продаже автобуса
Объявление о продаже автобуса
Объявление о продаже автобуса
Объявление о продаже автобуса
Объявление о продаже автобуса. Фото: Скриншот с сайта «Авито»
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Продажа#Транспорт#Новогодние праздники#Автобусы#Общественный транспорт
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