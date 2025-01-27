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Posted 27 января, 08:17

Published 27 января, 08:17

Modified 27 января, 08:19

Updated 27 января, 08:19

Некоторые автобусы будут ездить по-другому

Пять автобусов в Белгороде изменят маршрут

27 января 2025, 08:17
Фото: 1MI. Некоторые автобусы будут ездить по-другому
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Новости Белгорода
С 1 февраля 2025 года в Белгороде изменится маршрут нескольких автобусов. Что надо знать?

С 1 февраля 2025 года в Белгороде вступят в силу изменения в работе нескольких маршрутов. Корректировки затронут пять автобусов.

Новая обустроенная отстойно-разворотная площадка в микрорайоне Разумное-71 позволит улучшить маршрут № 115 «„Энергомаш“ — с. Беловское — микрорайон Разумное-71», сократить время в пути, а также снизить стоимость проезда для жителей сектора В и С.

Изменения коснутся и маршрута № 101А «Рынок „Салют“ — хутор Зачатеевка». Рейсы теперь будут завершаться в хуторе Зачатеевка.

Автобус № 139 «Аэропорт — микрорайон Шишино-39, 84» будет направляться через микрорайон Шишино-84. Он проедет через три новых остановочных пункта.

Маршрут № 237 «улица Раздобаркина — улица Красноармейская — микрорайон Северный-35» продлится и будет проходить через новые микрорайоны Северный-20, Северный-35 и Радужный. Конечная точка маршрута переместится к площадке на улице Воинской Славы.

Кроме того, с 19 апреля по 26 октября 2025 года в выходные и праздничные дни автобус № 126 «„Энергомаш“ — с. Ерик» обеспечит доступ к дачным участкам в селе Шопино.

Новые схемы движения можно будет изучить на официальном сайте Организатора пассажирских перевозок.

С 1 февраля 2025 года в Белгороде и области будет 130 маршрутов общественного транспорта — 45 городских и 85 пригородных. На них будут работать 507 автобусов различных типов, а число перевозчиков останется прежним — шесть.

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#Анна Селищева#Город#Белгородский район#Маршрут#Новости Белгорода#Белгород
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