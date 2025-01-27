Пять автобусов в Белгороде изменят маршрут

Posted 27 января, 08:17
Published 27 января, 08:17
Modified 27 января, 08:19
Updated 27 января, 08:19
С 1 февраля 2025 года в Белгороде вступят в силу изменения в работе нескольких маршрутов. Корректировки затронут пять автобусов.
Новая обустроенная отстойно-разворотная площадка в микрорайоне Разумное-71 позволит улучшить маршрут № 115 «„Энергомаш“ — с. Беловское — микрорайон Разумное-71», сократить время в пути, а также снизить стоимость проезда для жителей сектора В и С.
Изменения коснутся и маршрута № 101А «Рынок „Салют“ — хутор Зачатеевка». Рейсы теперь будут завершаться в хуторе Зачатеевка.
Автобус № 139 «Аэропорт — микрорайон Шишино-39, 84» будет направляться через микрорайон Шишино-84. Он проедет через три новых остановочных пункта.
Маршрут № 237 «улица Раздобаркина — улица Красноармейская — микрорайон Северный-35» продлится и будет проходить через новые микрорайоны Северный-20, Северный-35 и Радужный. Конечная точка маршрута переместится к площадке на улице Воинской Славы.
Кроме того, с 19 апреля по 26 октября 2025 года в выходные и праздничные дни автобус № 126 «„Энергомаш“ — с. Ерик» обеспечит доступ к дачным участкам в селе Шопино.
Новые схемы движения можно будет изучить на официальном сайте Организатора пассажирских перевозок.
С 1 февраля 2025 года в Белгороде и области будет 130 маршрутов общественного транспорта — 45 городских и 85 пригородных. На них будут работать 507 автобусов различных типов, а число перевозчиков останется прежним — шесть.