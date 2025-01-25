Что изменится с 1 февраля на автобусных маршрутах Белгорода и района?

Posted 25 января, 13:50
Published 25 января, 13:50
Modified 25 января, 13:52
Updated 25 января, 13:52
С 1 февраля в Белгороде и Белгородском районе будет действовать 130 маршрутов общественного транспорта — 45 городских и 85 пригородных. В это число также входит четыре сезонных маршрута: как правило, их запускают к началу дачного сезона.
Число перевозчиков не изменилось — их всё так же будет шесть. Это ЕТК, «Автомиг», «Белгородский пассажирский транспорт», «Городские пассажирские перевозки», «Маршрут» и «Экспресс-автоЛогистик».
На маршрутах будут работать 507 автобусов. 214 из них большие, 198 — среднего класса, 95 — малого.
Подробности Организатор пассажирских перевозок обещал раскрыть к 27 января. Узнать их можно будет на сайте организации.
При этом в ОПП не сообщили, изменится ли с 1 февраля стоимость проезда в автобусах. Ранее сообщалось, что её могут повысить до 25 рублей при оплате картой и до 30 — при оплате наличными. Однако окончательная дата, когда изменится тариф, не называлась. Глава областного минтранса сообщал, что по состоянию на начало января вопрос ещё рассматривали.