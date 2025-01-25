Что изменится с 1 февраля на автобусных маршрутах Белгорода и района?

При этом в ОПП не сообщили, изменится ли с 1 февраля стоимость проезда в автобусах. Ранее сообщалось, что её могут повысить до 25 рублей при оплате картой и до 30 — при оплате наличными. Однако окончательная дата, когда изменится тариф, не называлась. Глава областного минтранса сообщал, что по состоянию на начало января вопрос ещё рассматривали.