bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января, 13:50

Published 25 января, 13:50

Modified 25 января, 13:52

Updated 25 января, 13:52

С 1 февраля автобусы будут ездить после перезаключения контрактов

Что изменится с 1 февраля на автобусных маршрутах Белгорода и района?

25 января 2025, 13:50
Фото: 1MI. С 1 февраля автобусы будут ездить после перезаключения контрактов

В Белгородской агломерации будет по-прежнему шесть перевозчиков

Сюжет
Новости Белгорода
Пассажиров будут обслуживать свыше 500 автобусов. Маршрутов при этом будет 130. А что со стоимостью проезда?

С 1 февраля в Белгороде и Белгородском районе будет действовать 130 маршрутов общественного транспорта — 45 городских и 85 пригородных. В это число также входит четыре сезонных маршрута: как правило, их запускают к началу дачного сезона.

Число перевозчиков не изменилось — их всё так же будет шесть. Это ЕТК, «Автомиг», «Белгородский пассажирский транспорт», «Городские пассажирские перевозки», «Маршрут» и «Экспресс-автоЛогистик».

На маршрутах будут работать 507 автобусов. 214 из них большие, 198 — среднего класса, 95 — малого.

Белгородцы нередко жаловались на то, что на некоторых маршрутах ездят небольшие автобусы, в которые, особенно в час пик, попасть могут не все пассажиры. С 1 февраля ситуацию обещали изменить с автобусами № 18 и № 40.

Подробности Организатор пассажирских перевозок обещал раскрыть к 27 января. Узнать их можно будет на сайте организации.

При этом в ОПП не сообщили, изменится ли с 1 февраля стоимость проезда в автобусах. Ранее сообщалось, что её могут повысить до 25 рублей при оплате картой и до 30 — при оплате наличными. Однако окончательная дата, когда изменится тариф, не называлась. Глава областного минтранса сообщал, что по состоянию на начало января вопрос ещё рассматривали.

Старый за 500: белгородцы продают автобусы
Узнать подробнее
Читайте также:
Год новый, расписание старое: в Белгороде не обновился график движения автобусов?Пока по 20? Что происходит со стоимостью проезда в автобусах в БелгородеВозвращение легенды: белгородский водитель спустя год вновь изрисовал окна автобуса
#Инна Рогова#Город#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Перевозчики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика