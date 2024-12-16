«Люди стоят в два ряда»: один из автобусов в Белгороде заменят на более вместительный

Белгородцы жалуются, что автобусы № 40 недостаточно вместительные. В транспорте не хватает места для всех пассажиров: люди стоят в два ряда, а за две-три остановки до университета кооперации в автобусе заканчивается свободное место, из-за чего новые пассажиры не могут в него зайти.