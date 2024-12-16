«Люди стоят в два ряда»: один из автобусов в Белгороде заменят на более вместительный

Posted 16 декабря, 08:53
Published 16 декабря, 08:53
Modified 16 декабря, 08:53
Updated 16 декабря, 08:53
Белгородцы жалуются, что автобусы № 40 недостаточно вместительные. В транспорте не хватает места для всех пассажиров: люди стоят в два ряда, а за две-три остановки до университета кооперации в автобусе заканчивается свободное место, из-за чего новые пассажиры не могут в него зайти.
«Когда запустят второй автобус с утра? Или, возможно, стоит рассмотреть вариант замены автобуса на более просторный, чтобы вместить больше людей. Ситуация становится невыносимой», — оставила обращение в Сети жительница Белгорода.
На её сообщение отреагировал региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. Он отметил, что на данном маршруте действительно увеличился пассажиропоток. Из-за этого с ЕТК заключили новый контракт, который начнёт действовать с 1 февраля 2025 года.
«Контракт предусматривает новые автобусы: в них увеличена вместимость, они низкопольные и с кондиционером. Наши фирменные — белые с логотипом. Прошу немного потерпеть, потому что до начала действия контракта мы не можем поменять перевозчика и автобусы», — объяснил ситуацию Евтушенко.
Напомним, что ранее белгородцы также жаловались на автобусы № 18, которые редко проезжают по своему маршруту и слишком малы для существующего пассажиропотока. Тогда Евтушенко отмечал, что эту ситуацию также исправят с 1 февраля 2025 года.