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Posted 16 декабря, 08:53

Published 16 декабря, 08:53

Modified 16 декабря, 08:53

Updated 16 декабря, 08:53

Вместительные автобусы запустят на маршруте № 40

«Люди стоят в два ряда»: один из автобусов в Белгороде заменят на более вместительный

16 декабря 2024, 08:53
Фото: 1MI. Вместительные автобусы запустят на маршруте № 40

По ещё одному маршруту в Белгороде запустят большие автобусы

Сюжет
Автобус
Автобусы с увеличенной вместимостью появятся на маршруте № 40 в Белгороде. Их пустят в рейс с 1 февраля 2025 года, сообщил министр Сергей Евтушенко.

Белгородцы жалуются, что автобусы № 40 недостаточно вместительные. В транспорте не хватает места для всех пассажиров: люди стоят в два ряда, а за две-три остановки до университета кооперации в автобусе заканчивается свободное место, из-за чего новые пассажиры не могут в него зайти.

«Когда запустят второй автобус с утра? Или, возможно, стоит рассмотреть вариант замены автобуса на более просторный, чтобы вместить больше людей. Ситуация становится невыносимой», — оставила обращение в Сети жительница Белгорода.

На её сообщение отреагировал региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко. Он отметил, что на данном маршруте действительно увеличился пассажиропоток. Из-за этого с ЕТК заключили новый контракт, который начнёт действовать с 1 февраля 2025 года.

«Контракт предусматривает новые автобусы: в них увеличена вместимость, они низкопольные и с кондиционером. Наши фирменные — белые с логотипом. Прошу немного потерпеть, потому что до начала действия контракта мы не можем поменять перевозчика и автобусы», — объяснил ситуацию Евтушенко.

Напомним, что ранее белгородцы также жаловались на автобусы № 18, которые редко проезжают по своему маршруту и слишком малы для существующего пассажиропотока. Тогда Евтушенко отмечал, что эту ситуацию также исправят с 1 февраля 2025 года.

Как сельди в бочке: автобус на белгородском маршруте стал недостаточно вместительным
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#Александра Склярова#Город#Автобус#Маршрут#Новости Белгорода#Сергей евтушенко#Белгород#Пассажирский автобус
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