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Posted 16 января, 15:57

Published 16 января, 15:57

Modified 16 января, 16:10

Updated 16 января, 16:10

Последствия атаки ВСУ

В белгородском приграничье начался пожар на с/х предприятия из-за атаки FPV-дрона

16 января 2025, 15:57
Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова. Последствия атаки ВСУ

БПЛА ВСУ атаковали белгородские село Архангельское и хутор Плотвянка

Сюжет
Новости Белгорода
Под атаку попали Шебкинский округ и Волоконовский район. Повреждены авто, частный дом. Загорелрсь с/х предприятие.

При обстреле со стороны Украины пострадал хутор Плотвянка, расположенный в Волоконовском районе. Населённый пункт попал под атаку двух FPV-дронов.

В результате детонации первого БПЛА получил повреждение автомобиль — разбито остекление со стороны багажника. Второй беспилотник стал. причиной разрушений в частном доме. Там разбито остекление, посечены крыша и навес.

Ещё один беспилотник нанёс разрушения объектам в Шебкинском округе. В селе Архангельское начался пожар на складе с/х предприятия.

Согласно заявлению Гладкова в своём Telegram-канал, никто из жителей не пострадал.

Однако за сегодня ранения получили три мирных жителя. Двое мужчин пострадали в Беловском Белгородского район, где ранее загорелся автомобиль. Ещё один пострадавшим также стал мужчина. Его отец дал комментарий о произошедшем.

Разрушения в белгородских населённых пунктах после обстрела ВСУ
Разрушения в белгородских населённых пунктах после обстрела ВСУ
Разрушения в белгородских населённых пунктах после обстрела ВСУ. Фото: Социальные сети Вячеслава Гладкова
В попавшем под обстрел селе под Белгородом ранен ещё один мужчина — из-за подрыва
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