В белгородском приграничье начался пожар на с/х предприятия из-за атаки FPV-дрона

Posted 16 января, 15:57
Published 16 января, 15:57
Modified 16 января, 16:10
Updated 16 января, 16:10
При обстреле со стороны Украины пострадал хутор Плотвянка, расположенный в Волоконовском районе. Населённый пункт попал под атаку двух FPV-дронов.
В результате детонации первого БПЛА получил повреждение автомобиль — разбито остекление со стороны багажника. Второй беспилотник стал. причиной разрушений в частном доме. Там разбито остекление, посечены крыша и навес.
Ещё один беспилотник нанёс разрушения объектам в Шебкинском округе. В селе Архангельское начался пожар на складе с/х предприятия.
Согласно заявлению Гладкова в своём Telegram-канал, никто из жителей не пострадал.
Однако за сегодня ранения получили три мирных жителя. Двое мужчин пострадали в Беловском Белгородского район, где ранее загорелся автомобиль. Ещё один пострадавшим также стал мужчина. Его отец дал комментарий о произошедшем.