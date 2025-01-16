После взрывов в Белгороде и Белгородском районе есть последствия

Posted 16 января, 11:42
Published 16 января, 11:42
Modified 16 января, 11:46
Updated 16 января, 11:46
Мужчина пострадал после сегодняшней атаки ВСУ на регион. Ранения он получил в Беловском Белгородского района. Пострадавшего везут в больницу в Белгород. У него осколочные ранения головы и предплечья.
В результате серии взрывов в трёх населённых пунктах есть последствия на земле. В Белгороде из-за упавших фрагментов сбитых в небе предметов пострадал автомобиль.
В Разумном под удар попал социальный объект — как сообщают очевидцы, речь может идти об МФЦ. В здании посекло фасад. Кроме того, повреждены три машины.
Разрушения есть и в Беловском. Там их выявили в двух частных домах, гараже. Осколками посекло пять машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Согласно сводке МЧС, ракетную опасность днём 16 января в регионе объявляли два раза. В 14:32 дали отбой последней.