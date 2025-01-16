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Posted 16 января, 11:42

Published 16 января, 11:42

Modified 16 января, 11:46

Updated 16 января, 11:46

В Белгороде дважды была ракетная опасность

После взрывов в Белгороде и Белгородском районе есть последствия

16 января 2025, 11:42
Фото: bel.ru. В Белгороде дважды была ракетная опасность

Мирный житель ранен после взрывов в Белгородской области

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Новости Белгорода
Ракетную опасность на территории региона сегодня объявляли несколько раз. Что известно о пострадавшем и разрушениях?

Мужчина пострадал после сегодняшней атаки ВСУ на регион. Ранения он получил в Беловском Белгородского района. Пострадавшего везут в больницу в Белгород. У него осколочные ранения головы и предплечья.

В результате серии взрывов в трёх населённых пунктах есть последствия на земле. В Белгороде из-за упавших фрагментов сбитых в небе предметов пострадал автомобиль.

В Разумном под удар попал социальный объект — как сообщают очевидцы, речь может идти об МФЦ. В здании посекло фасад. Кроме того, повреждены три машины.

Разрушения есть и в Беловском. Там их выявили в двух частных домах, гараже. Осколками посекло пять машин, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Согласно сводке МЧС, ракетную опасность днём 16 января в регионе объявляли два раза. В 14:32 дали отбой последней.

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