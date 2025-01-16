«Весь в крови»: отец пострадавшего при обстреле белгородца рассказал о случившемся

Posted 16 января, 13:25
Published 16 января, 13:25
Modified 16 января, 13:27
Updated 16 января, 13:27
Подтверждается информация, что в Разумном после сегодняшней атаки пострадало здание МФЦ. В центре после падения осколков получили повреждения автомобили. В одном из домов повреждена крыша жилого здания, пишет Telegram-канал «Разумное on-line».
Житель Белгородского района, ставший свидетелем сегодняшней атаки, рассказал «Миру Белогорья» подробности происшествия. Его дом был повреждён осколками, а его сын получил серьёзные ранения:
«Он был весь в крови, рука повреждена осколком, и в голову попало. Спасла только шапка».
В результате сегодняшней атаки ВСУ в Белгороде повреждён автомобиль. В трёх населённых пунктах есть последствия на земле. В Беловском Белгородского района пострадал мирный житель, он получил осколочные ранения головы и предплечья. Также там повреждены два частных дома и гараж, а осколками повредило пять машин.