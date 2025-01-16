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Posted 16 января, 13:25

Published 16 января, 13:25

Modified 16 января, 13:27

Updated 16 января, 13:27

Последствия сегодняшней ракетной опасности в Разумном

«Весь в крови»: отец пострадавшего при обстреле белгородца рассказал о случившемся

16 января 2025, 13:25
Фото: Telegram-канал «Разумное on-line». Последствия сегодняшней ракетной опасности в Разумном

В Сети появились фото последствий обстрела под Белгородом

Сюжет
Обстрел
Сегодня в районе обеда в Белгородской области была продолжительная ракетная опасность. Причинён ущерб нескольким объектам, ранен мирный житель.

Подтверждается информация, что в Разумном после сегодняшней атаки пострадало здание МФЦ. В центре после падения осколков получили повреждения автомобили. В одном из домов повреждена крыша жилого здания, пишет Telegram-канал «Разумное on-line».

Житель Белгородского района, ставший свидетелем сегодняшней атаки, рассказал «Миру Белогорья» подробности происшествия. Его дом был повреждён осколками, а его сын получил серьёзные ранения:

«Он был весь в крови, рука повреждена осколком, и в голову попало. Спасла только шапка».
Последствия сегодняшней ракетной опасности в Разумном
Последствия сегодняшней ракетной опасности в Разумном
Последствия сегодняшней ракетной опасности в Разумном
Последствия сегодняшней ракетной опасности в Разумном
Последствия сегодняшней ракетной опасности в Разумном. Фото: Telegram-канал «Разумное on-line»

В результате сегодняшней атаки ВСУ в Белгороде повреждён автомобиль. В трёх населённых пунктах есть последствия на земле. В Беловском Белгородского района пострадал мирный житель, он получил осколочные ранения головы и предплечья. Также там повреждены два частных дома и гараж, а осколками повредило пять машин.

После взрывов в Белгороде и Белгородском районе есть последствия
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#Анна Селищева#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Разумное#Белгород#Обстрел#Беловское#Разрушения#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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