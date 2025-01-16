«Весь в крови»: отец пострадавшего при обстреле белгородца рассказал о случившемся

В результате сегодняшней атаки ВСУ в Белгороде повреждён автомобиль. В трёх населённых пунктах есть последствия на земле. В Беловском Белгородского района пострадал мирный житель, он получил осколочные ранения головы и предплечья. Также там повреждены два частных дома и гараж, а осколками повредило пять машин.