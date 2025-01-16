Стало известно о ещё одном вернувшемся белгородце, который был в плену ВСУ

15 января Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров в Россию вернутся ещё 25 бойцов, которые были в плену ВСУ. Ряд медиа со ссылкой на украинские СМИ накануне заявили, что среди общего количества может быть двое белгородцев.