Стало известно о ещё одном вернувшемся белгородце, который был в плену ВСУ

Posted 16 января, 06:53
Published 16 января, 06:53
Modified 16 января, 06:56
Updated 16 января, 06:56
15 января Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров в Россию вернутся ещё 25 бойцов, которые были в плену ВСУ. Ряд медиа со ссылкой на украинские СМИ накануне заявили, что среди общего количества может быть двое белгородцев.
Жанна Киреева, уполномоченная по правам человека в регионе, пишет, что среди вернувшихся есть один боец из Белгородской области. Информация о втором не подтверждается.
Известно, что военных доставили в Белоруссию, там им должны были оказать первую необходимую помощь. Затем бойцов отвезут в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию.
В начале недели сообщалось, что удалось вернуть 44 военных из Белгородской области, которые ранее были в плену. Большая часть освобождённых бойцов — мобилизованные, также есть контрактники, добровольцы и срочники, рассказал глава регионального управления безопасности.