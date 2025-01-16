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Posted 16 января, 06:53

Published 16 января, 06:53

Modified 16 января, 06:56

Updated 16 января, 06:56

Из плена вернулся ещё один белгородец

Стало известно о ещё одном вернувшемся белгородце, который был в плену ВСУ

16 января 2025, 06:53
Фото: 1MI. Из плена вернулся ещё один белгородец

В РФ в результате обмена вернётся военный из Белгородской области

Сюжет
СВО
Ранее некоторые медиа сообщали, что белгородцев в общем числе вернувшихся было двое. Однако омбудсмен региона эту информацию не подтверждает.

15 января Минобороны РФ сообщило, что в результате переговоров в Россию вернутся ещё 25 бойцов, которые были в плену ВСУ. Ряд медиа со ссылкой на украинские СМИ накануне заявили, что среди общего количества может быть двое белгородцев.

Жанна Киреева, уполномоченная по правам человека в регионе, пишет, что среди вернувшихся есть один боец из Белгородской области. Информация о втором не подтверждается.

Известно, что военных доставили в Белоруссию, там им должны были оказать первую необходимую помощь. Затем бойцов отвезут в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию.

В начале недели сообщалось, что удалось вернуть 44 военных из Белгородской области, которые ранее были в плену. Большая часть освобождённых бойцов — мобилизованные, также есть контрактники, добровольцы и срочники, рассказал глава регионального управления безопасности.

Из украинского плена вернулись домой 44 жителя Белгородской области
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#Общество#Белгородская область#Омбудсмен#Белгород#Плен#Возвращение#СВО#Жанна Киреева
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