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Posted 16 января, 14:00

Published 16 января, 14:00

Modified 16 января, 14:01

Updated 16 января, 14:01

Пожар в Беловском

В попавшем под обстрел селе под Белгородом ранен ещё один мужчина — из-за подрыва

16 января 2025, 14:00
Фото: bel.ru. Пожар в Беловском

Водитель ранен после подрыва авто под Белгородом

Сюжет
Пожар
Ранее в Сети появилась информация о крупном пожаре. Как оказалось, загорелось авто, есть пострадавший.

Стали известны подробности ещё одного ЧП в Белгородском районе. В Сети очевидцы сообщали, что заметили дым в Беловском. Село уже сегодня фигурировало в сводках ЧП после дневного обстрела.

Как оказалось, дым шёл от горевшего автомобиля. Машина подорвалась — ранен мужчина. Он находится в тяжёлом состоянии. Пострадавший получил осколочные ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Это второй пострадавший мирный житель в Беловском за сегодняшний день. Ещё один мужчина ранен после дневного обстрела. Отец пострадавшего рассказал о том, как всё было.

После взрывов в Белгороде и Белгородском районе есть последствия
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пожар#Авто#Пострадавший#Белгород#Беловское#Подрыв
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