В попавшем под обстрел селе под Белгородом ранен ещё один мужчина — из-за подрыва

Posted 16 января, 14:00
Published 16 января, 14:00
Modified 16 января, 14:01
Updated 16 января, 14:01
Стали известны подробности ещё одного ЧП в Белгородском районе. В Сети очевидцы сообщали, что заметили дым в Беловском. Село уже сегодня фигурировало в сводках ЧП после дневного обстрела.
Как оказалось, дым шёл от горевшего автомобиля. Машина подорвалась — ранен мужчина. Он находится в тяжёлом состоянии. Пострадавший получил осколочные ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Это второй пострадавший мирный житель в Беловском за сегодняшний день. Ещё один мужчина ранен после дневного обстрела. Отец пострадавшего рассказал о том, как всё было.