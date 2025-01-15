ВСУ атаковали два села в белгородском приграничье, нарушена подача газа и света

Posted 15 января, 15:15
Published 15 января, 15:15
Modified 15 января, 15:19
Updated 15 января, 15:19
В Волоконовском районе ВСУ обстреляли село Тишанка и село Маломихайловка в Шебекинском округе. Согласно оперативной информации, обошлось без пострадавших.
В Тишанке повреждены два дома. Кроме того, есть повреждения на линии газоснабжения, а также одна улица населённого пункта осталась без электричества. Известно, что в одном из коммерческом объекте выбиты окна.
Маломихайловка оказалась под атакой украинского дрона. БПЛА взорвался на территории ИЖС. При детонации разбились окна дома. беспилотник сдетонировал во дворе частного домовладения — в доме выбиты окна.
Информация уточняется. Оперативные службы на месте. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
Вчера под обстрел попали как минимум девять муниципалитетов региона. Атаки производились при помощи 36 дронов и 91 боеприпаса. Однако есть пострадавшие, ранены четыре человека.