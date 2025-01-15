bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 января, 15:15

Published 15 января, 15:15

Modified 15 января, 15:19

Updated 15 января, 15:19

Разрушения

ВСУ атаковали два села в белгородском приграничье, нарушена подача газа и света

15 января 2025, 15:15
Фото: 1MI. Разрушения

При атаке ВСУ на Белгородскую область пострадали три жилых дома и магазин

Сюжет
Новости Белгорода
В результате атаки ВСУ на села Тишанка и Маломихайловка в белгородском регионе пострадали коммуникации, дома и магазин.

В Волоконовском районе ВСУ обстреляли село Тишанка и село Маломихайловка в Шебекинском округе. Согласно оперативной информации, обошлось без пострадавших.

В Тишанке повреждены два дома. Кроме того, есть повреждения на линии газоснабжения, а также одна улица населённого пункта осталась без электричества. Известно, что в одном из коммерческом объекте выбиты окна.

Маломихайловка оказалась под атакой украинского дрона. БПЛА взорвался на территории ИЖС. При детонации разбились окна дома. беспилотник сдетонировал во дворе частного домовладения — в доме выбиты окна.

Информация уточняется. Оперативные службы на месте. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Вчера под обстрел попали как минимум девять муниципалитетов региона. Атаки производились при помощи 36 дронов и 91 боеприпаса. Однако есть пострадавшие, ранены четыре человека.

Четыре человека пострадали в трёх районах Белгородской области: что произошло?
Узнать подробнее
Читайте также:
ВСУ атаковали дронами два белгородских селаСтало известно, чем ВСУ ударили по БрянскуБелгородец находится в тяжёлом состоянии после атаки ВСУ на приграничье
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Электричество#Новости Белгорода#Газоснабжение#Белгород#Обстрел#ВСУ#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика