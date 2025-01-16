Неприграничный район Белгородской области атаковали шестью беспилотниками

В нескольких районах есть разрушения. В Белгородском районе в ходе нескольких атак повреждён частный автомобиль. В Борисовском районе нанесён ущерб частному дому. В Волоконовском районе пострадали два частных дома, коммерческий объект, а также линии газо- и электроснабжения.