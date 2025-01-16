Неприграничный район Белгородской области атаковали шестью беспилотниками

Posted 16 января, 07:57
Published 16 января, 07:57
Modified 16 января, 07:59
Updated 16 января, 07:59
15 января по Белгородской области выпущено 89 боеприпасов и 42 беспилотника. Об этом сообщил оперштаб. Системы ПВО перехватили 34 БПЛА.
В нескольких районах есть разрушения. В Белгородском районе в ходе нескольких атак повреждён частный автомобиль. В Борисовском районе нанесён ущерб частному дому. В Волоконовском районе пострадали два частных дома, коммерческий объект, а также линии газо- и электроснабжения.
В Краснояружском районе зафиксированы повреждения нежилого дома и ангара предприятия. В Шебекинском округе также есть повреждение в частном домовладении.
Среди мирных жителей пострадавших нет.
Последствия атак не обнаружили в Валуйском и Грайворонском округах, Вейделевском районе. Также под удар накануне попал неприграничный Красногвардейский район — по нему выпустили шесть БПЛА. Обошлось без разрушений.
Напомним, что днём ранее по Белгородской области ВСУ выпустили 91 снаряд и 36 беспилотников, повредив дома, автомобили и коммерческие объекты в разных районах области. Пострадали четыре человека. Один мужчина получил тяжёлые ранения в Шебекино, двое — в Борисовском районе, ещё одна женщина была ранена 15 января в Отрадном.