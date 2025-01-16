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Posted 16 января, 07:57

Published 16 января, 07:57

Modified 16 января, 07:59

Updated 16 января, 07:59

Белгородская область вновь под атакой дронов

Неприграничный район Белгородской области атаковали шестью беспилотниками

16 января 2025, 07:57
Фото: Изображение Midjourney. Белгородская область вновь под атакой дронов

ВСУ выпустили по Белгородской области 89 снарядов и 42 БПЛА

Сюжет
Приграничье
Всего под удар за сутки попали девять районов. Есть разрушения в домах, повреждена инфраструктура. Есть ли пострадавшие среди мирных жителей?

15 января по Белгородской области выпущено 89 боеприпасов и 42 беспилотника. Об этом сообщил оперштаб. Системы ПВО перехватили 34 БПЛА.

В нескольких районах есть разрушения. В Белгородском районе в ходе нескольких атак повреждён частный автомобиль. В Борисовском районе нанесён ущерб частному дому. В Волоконовском районе пострадали два частных дома, коммерческий объект, а также линии газо- и электроснабжения.

В Краснояружском районе зафиксированы повреждения нежилого дома и ангара предприятия. В Шебекинском округе также есть повреждение в частном домовладении.

Среди мирных жителей пострадавших нет.

Последствия атак не обнаружили в Валуйском и Грайворонском округах, Вейделевском районе. Также под удар накануне попал неприграничный Красногвардейский район — по нему выпустили шесть БПЛА. Обошлось без разрушений.

Напомним, что днём ранее по Белгородской области ВСУ выпустили 91 снаряд и 36 беспилотников, повредив дома, автомобили и коммерческие объекты в разных районах области. Пострадали четыре человека. Один мужчина получил тяжёлые ранения в Шебекино, двое — в Борисовском районе, ещё одна женщина была ранена 15 января в Отрадном.

Четыре человека пострадали в трёх районах Белгородской области: что произошло?
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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