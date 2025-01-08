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Posted 8 января, 11:57

Published 8 января, 11:57

Modified 8 января, 11:59

Updated 8 января, 11:59

ВСУ вновь атаковали Белгородскую область

Не без последствий: ВСУ совершили серию атак на Белгородскую область в Рождество

8 января 2025, 11:57
Фото: bel.ru. ВСУ вновь атаковали Белгородскую область
Сюжет
Обстрел
Даже в православный праздник не обошлось без обстрелов и ударов беспилотников. Из мирных жителей никто не пострадал, но есть другие последствия. Под атаку попали три муниципалитета.

Больше всего досталось Белгородскому району. Там в опасности находились восемь населённых пунктов. По ним выпустили один боеприпас и шесть беспилотников. Пять из них сбили силами ПВО.

Повреждения получили три частных дома. Рядом с одним, расположенном в селе Никольское, упал снаряд, два других домовладения — в Стрелецком и Политоотдельском — повреждены после атак и уничтожения БПЛА. Также в муниципалитете повреждено легковое авто.

Два беспилотных аппарата сбили над Валуйским округом, ещё один сбросил два взрывных устройства в Грайворонском округе, его же обстреляли с помощью двух артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий.

За сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов, три человека пострадали
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Последствия#Грайворонский горокруг#Обстрел#ВСУ#Валуйский горокруг#Беспилотники
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