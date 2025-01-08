Не без последствий: ВСУ совершили серию атак на Белгородскую область в Рождество

Posted 8 января, 11:57
Published 8 января, 11:57
Modified 8 января, 11:59
Updated 8 января, 11:59
Больше всего досталось Белгородскому району. Там в опасности находились восемь населённых пунктов. По ним выпустили один боеприпас и шесть беспилотников. Пять из них сбили силами ПВО.
Повреждения получили три частных дома. Рядом с одним, расположенном в селе Никольское, упал снаряд, два других домовладения — в Стрелецком и Политоотдельском — повреждены после атак и уничтожения БПЛА. Также в муниципалитете повреждено легковое авто.
Два беспилотных аппарата сбили над Валуйским округом, ещё один сбросил два взрывных устройства в Грайворонском округе, его же обстреляли с помощью двух артиллерийских снарядов. Обошлось без последствий.