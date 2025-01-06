bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января, 08:01

Published 6 января, 08:01

Modified 6 января, 08:01

Updated 6 января, 08:01

В Белгородской области от атак БПЛА пострадали ещё шесть человек

Неспокойные выходные продолжаются: где было громко в Белгородской области?

6 января 2025, 08:01
Фото: bel.ru. В Белгородской области от атак БПЛА пострадали ещё шесть человек

Шесть человек обратились за медпомощью после атак на Белгородскую область

Сюжет
Обстрел
Пятеро из шести раненых пострадали накануне. Всего под удар 5 января попали девять районов, не во всех случаях речь идёт о приграничье, сообщили в оперштабе.

Утро 6 января в Белгородской области началось неспокойно. В столице региона слышны отдалённые взрывы, в Белгородском районе появились следы, похожие на те, что остаются после работы ПВО.

Накануне, 5 января, тоже было громко. Под удар попали девять районов, причём не все — приграничные.

Следы в небе после взрывов в Белгородском районе 6 января
Следы в небе после взрывов в Белгородском районе 6 января. Фото: bel.ru

Пострадавшие мирные жители

За медпомощью после атак обратились шесть мирных жителей. Пятеро из них пострадали вчера при ударах дронов. Известно, что тракторист остаётся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшую в Волоконовском районе женщину отпустили на амбулаторное лечение, а 17-летняя девушка остаётся под присмотром врачей.

Один из раненых в шебекинской Ржевке мирных жителей уже отпущен домой. Второй мужчина с осколочным ранением головы, баротравмой и контузией остаётся в больнице.

Шестой мирный житель обратился за медпомощью накануне, хотя пострадал 4 января. Мужчина получил минно-взрывную и баротравму, но от госпитализации отказался.

Двое мужчин ранены после ночного взрыва в Белгородской области
Узнать подробнее

Разрушения

В четырёх из девяти атакованных районах есть последствия. В Белгородском районе после ударов БПЛА повреждены частный и многоквартирный дома, трактор. В Валуйском округе под удар дронгов попали нежилое здание и легковушка.

Ещё одна машина повреждена после атаки БПЛА в Волоконовском районе: в этой машине были ранены женщина и девушка-подросток. В Шебекинском округе после обстрелов и ударов беспилотников разрушения есть в двух многоквартирных домах, пострадали семь машин.

Также атакам подверглись Грайворонский и Яковлевский округа, Краснояружский, Прохоровский и Чернянский районы. Последствий на земле здесь не обнаружили.

Автомобили белгородцев сгорели минувшей ночью из-за атаки ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Появились новые фото дома под Белгородом, где после взрывов пострадали мать с сыномЧто стало с мальчиком, который попал под машину во время обстрела Белгорода?Число пострадавших после взрывов под Белгородом увеличилось
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Белгород#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика