Неспокойные выходные продолжаются: где было громко в Белгородской области?

Ещё одна машина повреждена после атаки БПЛА в Волоконовском районе: в этой машине были ранены женщина и девушка-подросток. В Шебекинском округе после обстрелов и ударов беспилотников разрушения есть в двух многоквартирных домах, пострадали семь машин.