Неспокойные выходные продолжаются: где было громко в Белгородской области?

Posted 6 января, 08:01
Published 6 января, 08:01
Modified 6 января, 08:01
Updated 6 января, 08:01
Утро 6 января в Белгородской области началось неспокойно. В столице региона слышны отдалённые взрывы, в Белгородском районе появились следы, похожие на те, что остаются после работы ПВО.
Накануне, 5 января, тоже было громко. Под удар попали девять районов, причём не все — приграничные.
За медпомощью после атак обратились шесть мирных жителей. Пятеро из них пострадали вчера при ударах дронов. Известно, что тракторист остаётся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшую в Волоконовском районе женщину отпустили на амбулаторное лечение, а 17-летняя девушка остаётся под присмотром врачей.
Один из раненых в шебекинской Ржевке мирных жителей уже отпущен домой. Второй мужчина с осколочным ранением головы, баротравмой и контузией остаётся в больнице.
Шестой мирный житель обратился за медпомощью накануне, хотя пострадал 4 января. Мужчина получил минно-взрывную и баротравму, но от госпитализации отказался.
В четырёх из девяти атакованных районах есть последствия. В Белгородском районе после ударов БПЛА повреждены частный и многоквартирный дома, трактор. В Валуйском округе под удар дронгов попали нежилое здание и легковушка.
Ещё одна машина повреждена после атаки БПЛА в Волоконовском районе: в этой машине были ранены женщина и девушка-подросток. В Шебекинском округе после обстрелов и ударов беспилотников разрушения есть в двух многоквартирных домах, пострадали семь машин.
Также атакам подверглись Грайворонский и Яковлевский округа, Краснояружский, Прохоровский и Чернянский районы. Последствий на земле здесь не обнаружили.