За сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов, три человека пострадали

В Шебекинском округе ВСУ ударили с помощью артиллерии четыре раза по Шебекино, сёлам Дмитриевка, Зимовенька и Середа, а также хуторам Балки, Гордюшкин и Мухин. Всего выпущено 11 боеприпасов, девять беспилотников. Два из них сбиты ПВО. Повреждены нежилой дом и инфраструктурный объект связи.