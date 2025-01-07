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Posted 7 января, 08:51

Published 7 января, 08:51

Modified 7 января, 09:56

Updated 7 января, 09:56

Последствия обстрела

За сутки ВСУ атаковали шесть белгородских муниципалитетов, три человека пострадали

7 января 2025, 08:51
Фото: 1MI. Последствия обстрела

За прошедшие сутки ранены три мирных жителя при атаках ВСУ Белгородской области

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Новости Белгорода
За последние сутки ВСУ обстреляли несколько районов и округов Белгородской области. По официальной информации, есть трое пострадавших. Двое из них получили ранения при ночной атаке беспилотника в шебекинской Ржевке. Также шесть населённых пунктов в Волоконовском районе временно оставались без света.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали как минимум шесть муниципалитетов Белгородской области: Белгородский, Волоконовский, Краснояружский район, Грайворонский, Шебекинский и Валуйский округ.

Под огонь под Белгородом попали посёлок Октябрьский, сёла Болдыревка, Красный Октябрь, Красный Хутор, Таврово, Черемошное и Щетиновка. По ним ВСУ выпустили 27 боеприпасов за три проведённых ими обстрела. Также населённые пункты атаковали четыре дрона.

На трассе Красный Октябрь — Чайки из-за детонации взрывного устройства БПЛА пострадал мужчина. Он получил ушибы мягких тканей и отправлен медиками в горбольницу №2 в областном центре. После оказания медпомощи пострадавший проходит дальнейшее лечение на дому.

Также мирные жители пострадали при ночном взрыве в Шебекинском округе. Его причиной стала детонация боеприпаса дрона. Это произошло в селе Ржевка. Осколочные ранения получили двое мужчин. Кроме того, у одного из пострадавших диагностирована контузия и баротравма.

Двое мужчин ранены после ночного взрыва в Белгородской области
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Так, в Белгородском районе частично повреждены четыре ИЖС, пять транспортных средств, две дворовые постройки, посечена линия электропередачи и инфраструктурный объект связи.

Валуйский округ. ВСУ обстреляли сёла Борки, Казинка, Карабаново, хутор Леоновка с помощью шести дронов. Пять из них сбили дежурные сили ПВО. В Казинке FPV-дрон атаковал территорию частного домовладения, повреждена хозпостройка.

Волоконовский район. Под атаку пяти БПЛА ВСУ попали Коновалово и Борисовка. Повреждения получили авто, дворовая надстройка и линия электропередачи. На определённый промежуток времени без электричества остались Борисовка, село Новое и Коновалово, а также хутор Давыдкин, Плотовка и Плотвянка. На данный момент электроснабжение уже восстановили.

Инфраструктурный объект и ЛЭП попали под удар дронов в Белгородской области
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В Грайворонском МО атакованы населённые пункты Безымено, Мокрая Орловка, Головчино и Сподарюшино. По ним ВСУ выпустили 19 снарядов за пять обстрелов и три беспилотника. В Головчино в частном доме посекло хозпостройку и забор.

Краснояружский район. Целями семи обстрелов со стороны ВСУ стали сёла Графовка, Демидовка и Колотиловка. Всего по ним выпущено 38 боевых снарядов и направлены три БПЛА. Обошлось без последствий.

В Шебекинском округе ВСУ ударили с помощью артиллерии четыре раза по Шебекино, сёлам Дмитриевка, Зимовенька и Середа, а также хуторам Балки, Гордюшкин и Мухин. Всего выпущено 11 боеприпасов, девять беспилотников. Два из них сбиты ПВО. Повреждены нежилой дом и инфраструктурный объект связи.

Ночью ВСУ атаковали белгородское приграничье, есть раненый
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