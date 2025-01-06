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Posted 6 января, 15:30

Published 6 января, 15:30

Modified 6 января, 15:30

Updated 6 января, 15:30

Последствия атаки БПЛА на Шебекинский округ

Пока в Белгородской области отмечали праздники, атаки БПЛА не прекращались

6 января 2025, 15:30
Фото: страница Андрея Гриднева в ВК. Последствия атаки БПЛА на Шебекинский округ
Сюжет
Памятник
Новогодние выходные продолжаются, но и последствий атак на приграничный регион меньше не становится. Тем временем в Белгородской области не смогли найти тех, кто украл памятник ещё в 2023 году. Из хороших новостей: в столице региона пока не подорожал проезд.

Новые пострадавшие

С ночи в Белгородской области три человека пострадали из-за атак дронов ВСУ. Двое мужчин ранены в Шебекинском округе: один из них остаётся в больнице, второго отпустили долечиваться домой. Третий мирный житель пострадал в Белгородском районе, когда беспилотник ударил по машине.

Кроме того, из-за атаки БПЛА без света временно остались шесть населённых пунктов в Волоконовском районе. Под удар попал и инфраструктурный объект связи в Шебекинском округе.

Атаки произошли в важные для белгородцев даты: 6 января Белгородская область отмечает годовщину образования региона, а православные христиане тем временем встречают Рождественский сочельник.

Двое мужчин ранены после ночного взрыва в Белгородской области
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Подорожания не ждать?

С начала января 2025 года жители Белгорода и Белгородского района были готовы к подорожанию проезда в общественном транспорте. Однако пока что этого не произошло: поездка при оплате картой всё ещё стоит 20 рублей.

Неужели подорожания всё-таки не будет? Дело не в этом, а в том, что вопрос повышения тарифа всё ещё изучается, сообщил министр транспорта региона Сергей Евтушенко. Хотя ранее он заявлял, что, предположительно, цены могут измениться уже начиная с января. Пока же чиновники изучают вопрос с учётом инфляции и «экономических процессов».

Напомним, что речь шла о повышении стоимости проезда на пять рублей. После изменений поездка при оплате картой должна стоить 25 рублей, а при оплате наличными — 30.

Пока по 20? Что происходит со стоимостью проезда в автобусах в Белгороде
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Загадочная кража памятника

В Алексеевском округе не нашли тех, кто украл памятник итальянским солдатам. При этом происшествие случилось ещё в августе 2023 года. Сообщалось, что памятник просто увезли на экскаваторе.

Подозреваемых так и не установили. Из-за этого расследование пришлось приостановить.

Белгородская полиция не смогла найти тех, кто украл памятник итальянским солдатам
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