Пока в Белгородской области отмечали праздники, атаки БПЛА не прекращались

Неужели подорожания всё-таки не будет? Дело не в этом, а в том, что вопрос повышения тарифа всё ещё изучается, сообщил министр транспорта региона Сергей Евтушенко. Хотя ранее он заявлял, что, предположительно, цены могут измениться уже начиная с января. Пока же чиновники изучают вопрос с учётом инфляции и «экономических процессов».