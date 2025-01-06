Пока в Белгородской области отмечали праздники, атаки БПЛА не прекращались

Posted 6 января, 15:30
Published 6 января, 15:30
Modified 6 января, 15:30
Updated 6 января, 15:30
С ночи в Белгородской области три человека пострадали из-за атак дронов ВСУ. Двое мужчин ранены в Шебекинском округе: один из них остаётся в больнице, второго отпустили долечиваться домой. Третий мирный житель пострадал в Белгородском районе, когда беспилотник ударил по машине.
Кроме того, из-за атаки БПЛА без света временно остались шесть населённых пунктов в Волоконовском районе. Под удар попал и инфраструктурный объект связи в Шебекинском округе.
Атаки произошли в важные для белгородцев даты: 6 января Белгородская область отмечает годовщину образования региона, а православные христиане тем временем встречают Рождественский сочельник.
С начала января 2025 года жители Белгорода и Белгородского района были готовы к подорожанию проезда в общественном транспорте. Однако пока что этого не произошло: поездка при оплате картой всё ещё стоит 20 рублей.
Неужели подорожания всё-таки не будет? Дело не в этом, а в том, что вопрос повышения тарифа всё ещё изучается, сообщил министр транспорта региона Сергей Евтушенко. Хотя ранее он заявлял, что, предположительно, цены могут измениться уже начиная с января. Пока же чиновники изучают вопрос с учётом инфляции и «экономических процессов».
Напомним, что речь шла о повышении стоимости проезда на пять рублей. После изменений поездка при оплате картой должна стоить 25 рублей, а при оплате наличными — 30.
В Алексеевском округе не нашли тех, кто украл памятник итальянским солдатам. При этом происшествие случилось ещё в августе 2023 года. Сообщалось, что памятник просто увезли на экскаваторе.
Подозреваемых так и не установили. Из-за этого расследование пришлось приостановить.