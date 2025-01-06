Что будет с курсом валют после праздников

Posted 6 января, 11:49
Published 6 января, 11:49
Modified 6 января, 11:51
Updated 6 января, 11:51
Центральный банк России объявил официальный курс валют на период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте регулятора, курс американского доллара составил 101,6797 рубля. Курс евро равен 106,1028 рубля, а курс китайского юаня — 13,4272 рубля.
В начале декабря появилась информация о том, что санкции, наложенные на российские банки в конце ноября, спровоцировали временный рост волатильности и снижение курса рубля. Для стабилизации ситуации Центральный банк России решил прекратить закупки иностранной валюты до конца 2024 года, одновременно продолжая продажи в рамках согласованных операций с Министерством финансов. Это позволило рублю укрепиться в первые дни месяца, частично восстановив свои позиции после предыдущего падения.
В первый рабочий день нового года, 9 января, регулятор объявит курсы, которые вступят в силу с 10 января. Также Банк России обновит учётные цены на аффинированные драгоценные металлы.
Валютный рынок прогнозирует значительный диапазон для курса доллара США в предстоящие годы, причём оценки варьируются от 96 до 130 рублей в 2025 году.
Минэкономразвития сохраняет оптимистичную позицию, прогнозируя средний курс доллара на уровне 96,5 рублей в течение следующих 12 месяцев. Ведомство подтвердило эту оценку, несмотря на рост курса доллара до 110 рублей в конце ноября 2023 года, сообщает «Коммерсантъ».
Прогнозы других аналитиков и финансовых учреждений также разнятся. Некоторые ожидают, что рубль продолжит укрепляться, а другие предсказывают более слабую позицию национальной валюты.
К примеру, Владислав Кочетков, президент инвестиционного холдинга «Финам», подчеркнул источнику, что курс рубля будет в значительной степени зависеть не от рыночных условий.
«Делать прогнозы сложно, особенно когда геополитическая ситуация может измениться в любую сторону. В целом, я предполагаю, что рубль продолжит ослабевать. Мои личные прогнозы довольно мрачные: я не исключаю, что в этом году курс может достигнуть 130 рублей за доллар. Однако, вероятнее всего, средний курс будет находиться в пределах 115-118 рублей».
По прогнозу Натальи Пырьевой, ведущего аналитика «Цифра Брокер», в ближайшее время не следует ожидать резких колебаний в курсе рубля по отношению к доллару. В начале года ожидается сохранение его на уровне примерно 100 рублей за доллар, с возможным небольшим укреплением.
Однако, по мнению эксперта, фундаментальные факторы в целом неблагоприятны для российской валюты. Санкционное давление негативно сказывается на экспортном потенциале страны. Кроме того, нефтяные котировки в последнее время демонстрируют вялый рост. Хотя текущие ценовые уровни приемлемы для России, они не обеспечивают достаточного притока валютной выручки.
С учётом высокой импортной зависимости российской экономики, аналитики ожидают постепенное ослабление рубля. В среднесрочной перспективе прогнозируется приближение курса к отметке 110-115 рублей за доллар, при отсутствии внешних потрясений.
Стоит отметить, что Центробанк анонсировал возобновление покупок валюты в январе, что является частью его обязательств перед Министерством финансов. Согласно обновлённому плану, регулятор будет выделять 5,5 миллиарда рублей в день на эти операции, начиная с 9 января. Однако одновременно с этим ЦБ продолжит продавать валюту на сумму 8,8 миллиарда рублей в сутки.
Аналитики не прогнозируют значительного падения доллара в ближайшем будущем. По мнению Валерия Вайсберга, руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Регион», январь является коротким месяцем с точки зрения деловой активности. Спрос на валюту со стороны импортёров будет ограничен из-за праздничного периода в Китае.
«Возобновление операций Центрального банка сбалансирует эту ситуацию, и я не ожидаю существенного воздействия на курс в ближайшие месяцы», — подчеркнул эксперт.
Тем не менее, Вайсберг прогнозирует сохранение высокого потребительского спроса, несмотря на возможное замедление кредитования.
«Доходы населения растут, что позволяет людям покупать товары, включая импортные», — отметил он. В связи с этим эксперт предполагает, что в первые кварталы курс доллара будет держаться около 100 рублей, а затем может начать повышаться.
«Средний курс, по моим ожиданиям, составит примерно 103-104 рубля за доллар», — подытожил Вайсберг.