Что будет с курсом валют после праздников

«Делать прогнозы сложно, особенно когда геополитическая ситуация может измениться в любую сторону. В целом, я предполагаю, что рубль продолжит ослабевать. Мои личные прогнозы довольно мрачные: я не исключаю, что в этом году курс может достигнуть 130 рублей за доллар. Однако, вероятнее всего, средний курс будет находиться в пределах 115-118 рублей».