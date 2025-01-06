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Posted 6 января, 11:49

Published 6 января, 11:49

Modified 6 января, 11:51

Updated 6 января, 11:51

Что будет с курсом валют после праздников

Что будет с курсом валют после праздников

6 января 2025, 11:49
Фото: 1MI.
Сюжет
Санкции
В конце 2024 года Центральный банк России зафиксировал официальный курс доллара на отметке 101,67 рубля. Следующее обновление курса ожидается только 9 января, в первый рабочий день нового года. По мнению большинства аналитиков, до конца декабря стоимость доллара вряд ли упадёт ниже 100 рублей.

Курс валют по данным ЦБ

Центральный банк России объявил официальный курс валют на период с 29 декабря 2024 года по 9 января 2025 года. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте регулятора, курс американского доллара составил 101,6797 рубля. Курс евро равен 106,1028 рубля, а курс китайского юаня — 13,4272 рубля.

В начале декабря появилась информация о том, что санкции, наложенные на российские банки в конце ноября, спровоцировали временный рост волатильности и снижение курса рубля. Для стабилизации ситуации Центральный банк России решил прекратить закупки иностранной валюты до конца 2024 года, одновременно продолжая продажи в рамках согласованных операций с Министерством финансов. Это позволило рублю укрепиться в первые дни месяца, частично восстановив свои позиции после предыдущего падения.

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Новые курсы

В первый рабочий день нового года, 9 января, регулятор объявит курсы, которые вступят в силу с 10 января. Также Банк России обновит учётные цены на аффинированные драгоценные металлы.

Прогнозы экспертов

Валютный рынок прогнозирует значительный диапазон для курса доллара США в предстоящие годы, причём оценки варьируются от 96 до 130 рублей в 2025 году.

Минэкономразвития сохраняет оптимистичную позицию, прогнозируя средний курс доллара на уровне 96,5 рублей в течение следующих 12 месяцев. Ведомство подтвердило эту оценку, несмотря на рост курса доллара до 110 рублей в конце ноября 2023 года, сообщает «Коммерсантъ».

Прогнозы других аналитиков и финансовых учреждений также разнятся. Некоторые ожидают, что рубль продолжит укрепляться, а другие предсказывают более слабую позицию национальной валюты.

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К примеру, Владислав Кочетков, президент инвестиционного холдинга «Финам», подчеркнул источнику, что курс рубля будет в значительной степени зависеть не от рыночных условий.

«Делать прогнозы сложно, особенно когда геополитическая ситуация может измениться в любую сторону. В целом, я предполагаю, что рубль продолжит ослабевать. Мои личные прогнозы довольно мрачные: я не исключаю, что в этом году курс может достигнуть 130 рублей за доллар. Однако, вероятнее всего, средний курс будет находиться в пределах 115-118 рублей».

По прогнозу Натальи Пырьевой, ведущего аналитика «Цифра Брокер», в ближайшее время не следует ожидать резких колебаний в курсе рубля по отношению к доллару. В начале года ожидается сохранение его на уровне примерно 100 рублей за доллар, с возможным небольшим укреплением.

Однако, по мнению эксперта, фундаментальные факторы в целом неблагоприятны для российской валюты. Санкционное давление негативно сказывается на экспортном потенциале страны. Кроме того, нефтяные котировки в последнее время демонстрируют вялый рост. Хотя текущие ценовые уровни приемлемы для России, они не обеспечивают достаточного притока валютной выручки.

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С учётом высокой импортной зависимости российской экономики, аналитики ожидают постепенное ослабление рубля. В среднесрочной перспективе прогнозируется приближение курса к отметке 110-115 рублей за доллар, при отсутствии внешних потрясений.

Стоит отметить, что Центробанк анонсировал возобновление покупок валюты в январе, что является частью его обязательств перед Министерством финансов. Согласно обновлённому плану, регулятор будет выделять 5,5 миллиарда рублей в день на эти операции, начиная с 9 января. Однако одновременно с этим ЦБ продолжит продавать валюту на сумму 8,8 миллиарда рублей в сутки.

Аналитики не прогнозируют значительного падения доллара в ближайшем будущем. По мнению Валерия Вайсберга, руководителя аналитического отдела инвестиционной компании «Регион», январь является коротким месяцем с точки зрения деловой активности. Спрос на валюту со стороны импортёров будет ограничен из-за праздничного периода в Китае.

«Возобновление операций Центрального банка сбалансирует эту ситуацию, и я не ожидаю существенного воздействия на курс в ближайшие месяцы», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее, Вайсберг прогнозирует сохранение высокого потребительского спроса, несмотря на возможное замедление кредитования.

«Доходы населения растут, что позволяет людям покупать товары, включая импортные», — отметил он. В связи с этим эксперт предполагает, что в первые кварталы курс доллара будет держаться около 100 рублей, а затем может начать повышаться.

«Средний курс, по моим ожиданиям, составит примерно 103-104 рубля за доллар», — подытожил Вайсберг.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Инвестиции#Санкции#Белгород#Евро#Валюта#Доллар#Рубль#Прогнозы#Геополитическая ситуация
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