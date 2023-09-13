Греф не рекомендует хранить сбережения в твёрдых валютах

По словам главы Сбербанка, давать универсальные советы не стоит никогда, но сейчас он бы не рекомендовал хранить сбережения в твёрдых валютах, потому что они не дают доходности. «И есть инструменты для хеджирования риска, валютного риска — в том числе. Это, во-первых, рублёвые облигации», — заявил Греф.