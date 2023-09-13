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твёрдые валюты

Греф не рекомендует хранить сбережения в твёрдых валютах

13 сентября 2023, 08:52
Фото: Midjourney
твёрдые валюты
Как заявил глава Сбербанка на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, валюты не дают никакой доходности, сообщает ТАСС.

Герман Греф не рекомендовал жителям России хранить свои сбережения в твёрдых валютах. Об этом он рассказал в интервью в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

По словам главы Сбербанка, давать универсальные советы не стоит никогда, но сейчас он бы не рекомендовал хранить сбережения в твёрдых валютах, потому что они не дают доходности. «И есть инструменты для хеджирования риска, валютного риска — в том числе. Это, во-первых, рублёвые облигации», — заявил Греф.

Также он отметил, что сейчас есть уникальный момент, чтобы «выйти из долларов и евро». «Лучше инвестировать в акции, и в наши акции — в частности», — заявил глава Сбербанка.

Твёрдой валютой называют валюту, покупательная способность и курс которой остаются стабильными и не склонны к снижению. К ним относят в том числе доллар, евро, фунт стерлингов и японскую иену.

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#Экономика#Сбережения#Герман греф#Татьяна Лукащева#Восточный экономический форум#Твёрдые валюты
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