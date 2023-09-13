Греф не рекомендует хранить сбережения в твёрдых валютах

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
Герман Греф не рекомендовал жителям России хранить свои сбережения в твёрдых валютах. Об этом он рассказал в интервью в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
По словам главы Сбербанка, давать универсальные советы не стоит никогда, но сейчас он бы не рекомендовал хранить сбережения в твёрдых валютах, потому что они не дают доходности. «И есть инструменты для хеджирования риска, валютного риска — в том числе. Это, во-первых, рублёвые облигации», — заявил Греф.
Также он отметил, что сейчас есть уникальный момент, чтобы «выйти из долларов и евро». «Лучше инвестировать в акции, и в наши акции — в частности», — заявил глава Сбербанка.
Твёрдой валютой называют валюту, покупательная способность и курс которой остаются стабильными и не склонны к снижению. К ним относят в том числе доллар, евро, фунт стерлингов и японскую иену.