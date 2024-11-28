Доллар резко дорожает: что известно и к чему нужно готовиться россиянам?

На торгах 26 ноября рубль заметно ослаб: курс доллара вырос на 1,04% и превысил 105 рублей, а евро превысил 110 рублей. С начала месяца доллар подорожал на восемь рублей, а за последнюю неделю его курс вырос с 99,94 до 103,79 рубля. Евро также увеличился на пять рублей. 27 ноября стоимость доллара на мировых рынках превышала 114 рублей, а евро — 120 рублей — впервые с марта 2022 года.