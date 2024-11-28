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Posted 28 ноября, 09:32

Published 28 ноября, 09:32

Modified 28 ноября, 09:34

Updated 28 ноября, 09:34

Стали известны причины и последствия резкого подорожания доллара

Доллар резко дорожает: что известно и к чему нужно готовиться россиянам?

28 ноября 2024, 09:32
Фото: Изображение Midjourney.

Стали известны причины и последствия резкого подорожания доллара

Вчера, 27 ноября, россияне заметили резкий рост иностранных валют: судя по глобальному валютному рынку, доллар достиг 114 рублей, а евро — превысил 120 рублей. Каких сумм валюты достигли сегодня и чем это грозит? Подробности читайте в материале Бел.Ру.

Что происходит с рублём?

На торгах 26 ноября рубль заметно ослаб: курс доллара вырос на 1,04% и превысил 105 рублей, а евро превысил 110 рублей. С начала месяца доллар подорожал на восемь рублей, а за последнюю неделю его курс вырос с 99,94 до 103,79 рубля. Евро также увеличился на пять рублей. 27 ноября стоимость доллара на мировых рынках превышала 114 рублей, а евро — 120 рублей — впервые с марта 2022 года.

Китайский юань на Мосбирже поднялся выше 14,5 рубля — такое повышение произошло тоже впервые за два с половиной года.

На сегодняшний день, 28 ноября, официальный курс доллара ЦБ установил в размере 108 рублей, евро — 113 рублей, а китайский юань — 14,8 рубля.

Как на рубль повлияли выборы в США и санкции?

Правительство РФ признаёт, что иностранная валюта укрепилась. Банк России повысил официальные курсы доллара и евро. При этом в Министерстве экономического развития предполагали, что в 2024 году курс составит всего 93,8 рубля, а в 2026-м — 100 рублей.

Рост доллара эксперты связывают с недавними выборами в США и планами Трампа по протекционизму, включая увеличение пошлин на импорт. Интересно, что курс доллара начал расти уже во время подсчёта голосов на выборах.

На рубль также негативно влияют и новые санкции Минфина США: они ввели ограничения против более чем 50 банков. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выпустило предупреждение о рисках, связанных с использованием системы СПФС для обхода санкций, что грозит снижением валютной выручки от экспорта энергоносителей.

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Как к повышению относятся эксперты и россияне?

Агентство Bloomberg сообщает, что российские власти могут смириться с повышением курса доллара выше 100 рублей, считая, что текущее ослабление рубля не вызывает беспокойства и даже может положительно сказаться на госбюджете.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, вмешательства в формирование курса рубля быть не должно, изменению нужно происходить по рыночным принципам, чтобы не нанести вред денежно-кредитной политике. При этом текущий курс рубля крайне выгоден для экспортёров.

Другой эксперт добавил, что даже небольшое увеличение курса доллара может принести дополнительные доходы в бюджет. При курсе 100 рублей за доллар можно ожидать поступлений на 350 миллиардов рублей больше запланированного.

Рост курсов иностранных валют сказывается на ценах на импортные товары — технику, электронику, автомобили и оборудование. Удорожание валют почти на 10% с начала ноября в скором времени приведёт к повышению цен.

Ослабление рубля уже ждали

Экономист Дмитрий Лекух считает, что на происходящие процессы влияет банковское финансовое лобби. После повышения процентной ставки банки начали предлагать вклады с доходностью до 24% годовых, из-за чего держатели депозитов должны как-то отдавать эти проценты. Повышение учётной ставки только усилит инфляцию, закладывая высокие проценты в цены на продукты.

Эксперт отмечает, что правительство может замедлить падение, но для этого нужна кардинальная переориентация финансовой политики, которая до сих пор основывается на подходах МВФ.

«Причём об этой проблеме говорили уже давно. Более того, банкиры ещё летом говорили о переоценённости рубля. Мол, было бы хорошо всё-таки ослабить рубль, потому что он переоценён. Ну вот и ослабили», — заключил эксперт.

За сколько продают доллары в Белгороде

На фоне роста курса на международных рынках российские банки повысили курс продажи американской валюты, в том числе и в Белгороде. На утро 28 ноября купить доллар в Белгороде можно было по цене от 106,8 рубля до 115,4 рубля.

На тот момент самая низкая стоимость доллара была в «Совкомбанке», а самая высокая — в «Т-Банке». Причём последний через полчаса ещё повысил стоимость — до 116,2 рубля.

В офисах «Сбера» в Белгороде, по данным из официального приложения, доллар можно было купить за 110 рублей 80 копеек, а онлайн — по цене в 111 рублей 10 копеек.

Отметим, что в последнее время появляется много новостей о подорожании продуктов, техники и других вещей. Так, стоимость, например, картофеля увеличилась более чем в два раза. При этом подорожание коснулось и других продуктов: молока, сливочного масла, борщевого набора и других товаров.

А из-за новых ограничений в России начнёт уменьшаться количество холодильников, но расти цены на ноутбуки.

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