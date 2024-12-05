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Posted 5 декабря, 11:02

Published 5 декабря, 11:02

Modified 5 декабря, 11:02

Updated 5 декабря, 11:02

Обоих мужчин приговорили к лишению свободы и штрафам

Отец и сын решили прятать в тайниках взрывчатку в обмен на валюту. Обоих осудили

5 декабря 2024, 11:02
Фото: 1MI. Обоих мужчин приговорили к лишению свободы и штрафам

Белгородцев осудили за покушение на сбыт взрывных устройств

Сюжет
Преступление
Ничто так не сближает родителей и детей, как семейное дело. Особенно уголовное. Отца и сына из Борисовского района осудили за попытку сбыть взрывные устройства, сообщили в прокуратуре. Как до этого дошло?

Летом 2023 года в хуторе Лозовая Рудка 46-летний глава семейства решил поработать на своего знакомого. От мужчины требовалось переместить взрывные устройства в тайники, после чего ему бы передали денежное вознаграждение.

В день уговора подельник передал жителю устройства в металлической канистре. Тот привёз их домой и получил через время 800 долларов США и новую партию для расфасовки.

Мужчина решил подключить к прибыльному бизнесу и своего 23-летнего сына. Тот согласился.

Но поработать вместе родственникам удалось недолго: в феврале 2024 года сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли взрывчатку. Отца и сына отправили под стражу. Их осудили за покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 5 ст. 222.1 УК РФ).

Мужчинам назначили 11 лет и 10 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима соответственно. Каждому придётся заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Белгородцы стали хранить и продавать больше взрывчатки. Сказалась обстановка?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Борисовский район#Сбыт#Преступление#ФСБ#Взрывчатка#Белгород#Приграничье#Отец и сын#Тайники
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