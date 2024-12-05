Отец и сын решили прятать в тайниках взрывчатку в обмен на валюту. Обоих осудили

Белгородцев осудили за покушение на сбыт взрывных устройств

Сюжет Преступление

Ничто так не сближает родителей и детей, как семейное дело. Особенно уголовное. Отца и сына из Борисовского района осудили за попытку сбыть взрывные устройства, сообщили в прокуратуре. Как до этого дошло?