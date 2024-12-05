Отец и сын решили прятать в тайниках взрывчатку в обмен на валюту. Обоих осудили

Posted 5 декабря, 11:02
Published 5 декабря, 11:02
Modified 5 декабря, 11:02
Updated 5 декабря, 11:02
Летом 2023 года в хуторе Лозовая Рудка 46-летний глава семейства решил поработать на своего знакомого. От мужчины требовалось переместить взрывные устройства в тайники, после чего ему бы передали денежное вознаграждение.
В день уговора подельник передал жителю устройства в металлической канистре. Тот привёз их домой и получил через время 800 долларов США и новую партию для расфасовки.
Мужчина решил подключить к прибыльному бизнесу и своего 23-летнего сына. Тот согласился.
Но поработать вместе родственникам удалось недолго: в феврале 2024 года сотрудники ФСБ обнаружили и изъяли взрывчатку. Отца и сына отправили под стражу. Их осудили за покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 5 ст. 222.1 УК РФ).
Мужчинам назначили 11 лет и 10 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима соответственно. Каждому придётся заплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.