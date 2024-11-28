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Posted 28 ноября, 07:54

Published 28 ноября, 07:54

Modified 28 ноября, 07:59

Updated 28 ноября, 07:59

Белгородцам предлагают купить доллары

Некрасивые цифры: за сколько можно купить доллары в Белгороде

28 ноября 2024, 07:54
Фото: Изображение Midjourney.

Белгородцам предлагают купить доллары

Сюжет
Новости Белгорода
Курс доллара резко подскочил в последние дни. 27 ноября на международных рынках его продавали дороже 114 рублей. Официальный курс ЦБ на 28 ноября — 108 рублей 1 копейка. За сколько сегодня могут купить доллар белгородцы? Разбираемся на основе данных портала Bankiros.

В белгородских отделениях банков при продаже за наличные по состоянию на 10 часов доллар вам продадут от 109 рублей 50 копеек до 115 рублей 40 копеек. При этом данные постоянно меняются. Так, в 10:32 «Т-Банк» повысил и так самую высокую стоимость до 116 рублей 20 копеек.

Самой низкой стоимость продажи доллара оказалась в «Совкомбанке» — 106,8 рублей. Курс продажи в 109-110 рублей установили «Россельхозбанк», «Росбанк», «Русский Стандарт» и УБРиР. Самый дорогой доллар у «Т-банка» — 115,4 рубля. Немного дешевле продают «МеталлинвестБанк» — 114 рублей и «Банк УралСиб» — 113,97.

По безналичной оплате можно купить доллары в четырёх банках. ВТБ на 10:35 установил цену в 107 рублей, «Газпромбанк» — 109,9 рубля, «Росбанк» — 112,85 рубля, «Т-банк» — 112 рублей 90 копеек.

В офисах «Сбера» в Белгороде, согласно данным приложения, курс составит 110 рублей 80 копеек. А купить онлайн доллары можно по 111 рублей 10 копеек.

Фото: скриншоты Bankiros
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