Некрасивые цифры: за сколько можно купить доллары в Белгороде

В белгородских отделениях банков при продаже за наличные по состоянию на 10 часов доллар вам продадут от 109 рублей 50 копеек до 115 рублей 40 копеек. При этом данные постоянно меняются. Так, в 10:32 «Т-Банк» повысил и так самую высокую стоимость до 116 рублей 20 копеек.