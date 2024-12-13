Россиянка хотела перевезти через белгородскую границу на Украину 57 тысяч долларов

Posted 13 декабря, 10:57
Published 13 декабря, 10:57
Modified 13 декабря, 10:57
Updated 13 декабря, 10:57
Гражданка РФ пыталась незаконно перевезти на территорию соседнего государства 57 100 долларов США. При этом она знала, что максимальная разрешённая сумма, которую можно вывезти из страны, составляет 10 тысяч долларов.
Против неё возбудили уголовное дело за контрабанду в особо крупном размере (ч. 2 ст. 200.1 УК РФ). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа размером от десятикратной до пятнадцатикратной суммы перемещённых средств либо ограничение свободы или принудительные работы на срок до четырёх лет.
Ракитянский районный суд признал женщину виновной и приговорил её к штрафу. Всю сумму у неё конфисковали. Приговор уже вступил в силу.