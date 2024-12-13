Россиянка хотела перевезти через белгородскую границу на Украину 57 тысяч долларов

Против неё возбудили уголовное дело за контрабанду в особо крупном размере (ч. 2 ст. 200.1 УК РФ). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа размером от десятикратной до пятнадцатикратной суммы перемещённых средств либо ограничение свободы или принудительные работы на срок до четырёх лет.