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Posted 13 декабря, 10:57

Published 13 декабря, 10:57

Modified 13 декабря, 10:57

Updated 13 декабря, 10:57

Россиянка хотела перевезти крупную сумму через госграницу

Россиянка хотела перевезти через белгородскую границу на Украину 57 тысяч долларов

13 декабря 2024, 10:57
Фото: 1MI. Россиянка хотела перевезти крупную сумму через госграницу

Россиянка попалась на особо крупной контрабанде валюты в Белгородской области

Сюжет
Деньги
Сотрудники ФСБ и белгородской таможни поймали женщину, которая хотела незаконно перевезти деньги через границу с Украиной. Её осудили за попытку контрабанды.

Гражданка РФ пыталась незаконно перевезти на территорию соседнего государства 57 100 долларов США. При этом она знала, что максимальная разрешённая сумма, которую можно вывезти из страны, составляет 10 тысяч долларов.

Против неё возбудили уголовное дело за контрабанду в особо крупном размере (ч. 2 ст. 200.1 УК РФ). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа размером от десятикратной до пятнадцатикратной суммы перемещённых средств либо ограничение свободы или принудительные работы на срок до четырёх лет.

Ракитянский районный суд признал женщину виновной и приговорил её к штрафу. Всю сумму у неё конфисковали. Приговор уже вступил в силу.

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