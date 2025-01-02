Бобрицкого не видали, а к Хтей подали иск: темы 2 января

Posted 2 января, 17:22
Published 2 января, 17:22
Modified 2 января, 17:24
Updated 2 января, 17:24
Приграничный город снова попал под обстрел со стороны Украины. Местные каналы писали о прилётах кассетных боеприпасов в район Титовки.
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