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Posted 2 января, 17:22

Published 2 января, 17:22

Modified 2 января, 17:24

Updated 2 января, 17:24

Бобрицкого не видали, а к Хтей подали иск: темы 2 января

Бобрицкого не видали, а к Хтей подали иск: темы 2 января

2 января 2025, 17:22
Фото: Изображение Midjourney.
Первый четверг нового года выдался относительно спокойным. Снова обстреляли Шебекино, но обошлось без жертв, сбивали беспилотники. А ещё — искали Бобрицкого и изучали иск Москвы к Яне Хтей.

Обстрел Шебекино

Приграничный город снова попал под обстрел со стороны Украины. Местные каналы писали о прилётах кассетных боеприпасов в район Титовки.

В одном из частных домов пробило крышу, ещё в трёх пострадали крыши, фасады и постройки. Осколками посекло легковую машину.

Сбивали в первой половине дня и беспилотники на подлёте к Белгороду. О каких-либо последствиях не сообщалось.

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Кто ответит за побег Бобрицкого?

Коллеги из «Фонаря» решили поинтересоваться в полиции, каким образом обвиняемый в уголовных преступлениях бизнесмен сумел сбежать из-под домашнего ареста.

В полиции ответили, что следить за содержанием подозреваемого под домашним арестом не входит в обязанности УМВД — это зона ответственности УФСИН.

Зато разыскивать Бобрицкого неизвестно где теперь приходится и полиции — МВД переобъявило его в федеральный розыск.

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Подсудный ресторан Хтеев

Власти Москвы обратились в арбитражный суд столицы с иском к индивидуальному предпринимателю Яне Геннадьевне Хтей с требованием привести в положенное по документам состояние здание на Долгоруковской улице.

Сейчас по делу назначили судебную экспертизу. Специалисты установят, какие изменения в здание были внесены, как изменилась площадь и можно ли без ущерба двухэтажке убрать изменения.

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#Евгений Грицков#Общество#Розыск Бобрицкого#Ресторан Хтей
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