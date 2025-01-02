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Posted 2 января, 12:14

Published 2 января, 12:14

Modified 2 января, 12:16

Updated 2 января, 12:16

здание ресторана Lambic

Жена белгородского сенатора незаконно расширила площади ресторана?

2 января 2025, 12:14
Фото: Яндекс.Карты. здание ресторана Lambic

Власти Москвы подали иск в арбитраж к жене сенатора Тараса Хтея

Правительство Москвы требует от индивидуального предпринимателя Яны Хтей «восстановить положение, существовавшее до нарушения права», следует из документов суда.

Правительство Москвы и департамент городского имущества столицы обратились в арбитражный суд с иском к Яне Геннадьевне Хтей.

Истцы требуют вернуть к изначальному виду здание в Москве по адресу улица Долгоруковская, дом 19, строение 7.

По делу назначили экспертизу. Специалисты должны будут установить фактическую площадь застройки, какие помещения возникли в результате строительных работ, соответствует ли здания всем положенным нормам, создаёт ли оно угрозу жизни и здоровью людей и возможно ли вернуть здание к первоначальному виду.

Судя по панорамам карт, речь идёт о летней площадке пивного ресторана Lambic, расположенном в здании.

Яна Геннадьевна Хтей — дочь бывшего президента ВК «Белогорье» Геннадия Шипулина и жена олимпийского чемпиона, а ныне сенатора от Белгородской области Тараса Хтея.

В декабре Тарас Хтей поднял в Совете Федерации вопрос об использовании фонограмм российскими певцами. В одном из старых интервью он признался, что получил российское гражданство через фиктивный брак. В августе в московской квартире Хтея возник пожар.

Тарас Хтей занял в Совете Федерации место бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко в июне 2024 года.

Белгородский сенатор Хтей будет заниматься в Совфеде вопросами образования и науки
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#Евгений Грицков#Общество#Здание#Иск#Ресторан в Москве
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