Жена белгородского сенатора незаконно расширила площади ресторана?

По делу назначили экспертизу. Специалисты должны будут установить фактическую площадь застройки, какие помещения возникли в результате строительных работ, соответствует ли здания всем положенным нормам, создаёт ли оно угрозу жизни и здоровью людей и возможно ли вернуть здание к первоначальному виду.