Жена белгородского сенатора незаконно расширила площади ресторана?

Posted 2 января, 12:14
Published 2 января, 12:14
Modified 2 января, 12:16
Updated 2 января, 12:16
Правительство Москвы и департамент городского имущества столицы обратились в арбитражный суд с иском к Яне Геннадьевне Хтей.
Истцы требуют вернуть к изначальному виду здание в Москве по адресу улица Долгоруковская, дом 19, строение 7.
По делу назначили экспертизу. Специалисты должны будут установить фактическую площадь застройки, какие помещения возникли в результате строительных работ, соответствует ли здания всем положенным нормам, создаёт ли оно угрозу жизни и здоровью людей и возможно ли вернуть здание к первоначальному виду.
Судя по панорамам карт, речь идёт о летней площадке пивного ресторана Lambic, расположенном в здании.
Яна Геннадьевна Хтей — дочь бывшего президента ВК «Белогорье» Геннадия Шипулина и жена олимпийского чемпиона, а ныне сенатора от Белгородской области Тараса Хтея.
В декабре Тарас Хтей поднял в Совете Федерации вопрос об использовании фонограмм российскими певцами. В одном из старых интервью он признался, что получил российское гражданство через фиктивный брак. В августе в московской квартире Хтея возник пожар.
Тарас Хтей занял в Совете Федерации место бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко в июне 2024 года.