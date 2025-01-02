Ждать ли снега? Какая погода будет в первую пятницу нового года

Posted 2 января, 10:55
Published 2 января, 10:55
Modified 2 января, 10:57
Updated 2 января, 10:57
В пятницу 3 января над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а вот днём пройдут небольшие дожди, а где-то выпадет мокрый снег. При этом в отдельных районах может быть налипание снега и туман.
Порывы юго-западного ветра могут достигать скорости в 15 метров в секунду. Ночью температура будет в пределах от двух градусов мороза до трёх градусов тепла. Днём — до пяти градусов выше нуля.
По данным Центрально-Чернозёмного УГМС, в Белгороде ночью будет минус один градус, днём — плюс один и дождь со снегом. А сайт Гидрометцентра сообщает подробности, что в областном центре осадки начнутся примерно в 18 часов — снег с дождём продолжится до утра 4 января.
Снег с дождём ожидается также в Новом и Старом Осколах. А в Валуйках по прогнозу до четырёх градусов тепла и дождь.