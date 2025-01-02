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Posted 2 января, 10:55

Published 2 января, 10:55

Modified 2 января, 10:57

Updated 2 января, 10:57

В Белгородской области прогнозируют снег с дождём и туман 3 января

Ждать ли снега? Какая погода будет в первую пятницу нового года

2 января 2025, 10:55
Фото: 1MI.

В Белгородской области прогнозируют снег с дождём и туман 3 января

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Погода в Белгороде
Погода в Белгородской области стоит совсем не зимняя. Плюсовые температуры и дожди в пятницу сменят туман и мокрый снег, сообщили в МЧС.

В пятницу 3 января над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а вот днём пройдут небольшие дожди, а где-то выпадет мокрый снег. При этом в отдельных районах может быть налипание снега и туман.

Порывы юго-западного ветра могут достигать скорости в 15 метров в секунду. Ночью температура будет в пределах от двух градусов мороза до трёх градусов тепла. Днём — до пяти градусов выше нуля.

По данным Центрально-Чернозёмного УГМС, в Белгороде ночью будет минус один градус, днём — плюс один и дождь со снегом. А сайт Гидрометцентра сообщает подробности, что в областном центре осадки начнутся примерно в 18 часов — снег с дождём продолжится до утра 4 января.

Снег с дождём ожидается также в Новом и Старом Осколах. А в Валуйках по прогнозу до четырёх градусов тепла и дождь.

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#Евгений Грицков#Общество#Белгородская область#Погода в Белгороде#Прогноз погоды на 3 января
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