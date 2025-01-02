Роспотребнадзор: доминирующий штамм гриппа может вызвать серьёзные осложнения

Posted 2 января, 07:51
Published 2 января, 07:51
Modified 2 января, 07:53
Updated 2 января, 07:53
«Этот штамм чаще других приводит к тяжелому течению заболевания и лёгочным осложнениям», — говорится в комментарии, размещённом на сайте Роспотребнадзора.
Этот вид гриппа развивается быстро: уже в первые сутки инфекция может привести к пневмонии, которая составляет почти две трети случаев осложнений и иногда может быть смертельной. В ведомстве подчеркнули важность внимательного отношения к своему здоровью в это время.
Роспотребнадзор рекомендовал пройти вакцинацию, что может помочь избежать тяжелых форм болезни. Также специалисты советуют не контактировать с людьми, проявляющими симптомы ОРВИ, мыть руки с мылом или пользоваться антисептиками, в местах скопления людей носить медицинские маски или респираторы.
Ранее мы подробно писали о профилактике зимних заболеваний: чем поможет вакцинация, как правильно питаться и какой вести образ жизни, чтобы не заболеть.
На начало декабря в Белгородской области прививку против гриппа сделали более 800 тысяч человек — это больше половины населения региона.