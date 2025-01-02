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Posted 2 января, 07:51

Published 2 января, 07:51

Modified 2 января, 07:53

Updated 2 января, 07:53

Роспотребнадзор: доминирующий штамм гриппа может вызвать серьёзные осложнения

Роспотребнадзор: доминирующий штамм гриппа может вызвать серьёзные осложнения

Обновлено 2 января 2025, 07:53
Фото: 1MI.
В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ, связанные с зимой. В Роспотребнадзоре отметили, что чаще всего заболевают вирусом А (Н1N1)2009, который может вызвать опасные последствия.

«Этот штамм чаще других приводит к тяжелому течению заболевания и лёгочным осложнениям», — говорится в комментарии, размещённом на сайте Роспотребнадзора.

Этот вид гриппа развивается быстро: уже в первые сутки инфекция может привести к пневмонии, которая составляет почти две трети случаев осложнений и иногда может быть смертельной. В ведомстве подчеркнули важность внимательного отношения к своему здоровью в это время.

Роспотребнадзор рекомендовал пройти вакцинацию, что может помочь избежать тяжелых форм болезни. Также специалисты советуют не контактировать с людьми, проявляющими симптомы ОРВИ, мыть руки с мылом или пользоваться антисептиками, в местах скопления людей носить медицинские маски или респираторы.

Ранее мы подробно писали о профилактике зимних заболеваний: чем поможет вакцинация, как правильно питаться и какой вести образ жизни, чтобы не заболеть.

На начало декабря в Белгородской области прививку против гриппа сделали более 800 тысяч человек — это больше половины населения региона.

Сколько белгородцев этой осенью привились от гриппа?
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#Евгений Грицков#Роспотребнадзор#Здоровье#Орви#Пневмония#Штамм#Осложнения
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