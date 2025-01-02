bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 января, 08:34

Published 2 января, 08:34

Modified 2 января, 08:36

Updated 2 января, 08:36

Двое раненных 31 декабря белгородцев пришли в больницу спустя сутки

Двое раненных 31 декабря белгородцев пришли в больницу спустя сутки

2 января 2025, 08:34
Фото: bel.ru.
Сюжет
Обстрел
Двое шебекинцев были ранены в последний день года, через день они сами пришли в районную больницу. Подробности рассказал Вячеслав Гладков.

В Шебекино два человека получили ранения в последний день 2024 года. К вечеру 1 января они пришли в районную больницу. У одного — минно-взрывная травма и осколочное ранение живота. Ему оказали помощь, лечиться он будет амбулаторно. Второй с баротравмой лежит в горбольнице №2 областного центра. Всего же по Шебекинскому округу за сутки выпустили шесть боеприпасов и два беспилотника.

В Белгородский район долетело 11 украинских беспилотников, из которых восемь удалось сбить. Повреждения есть в двух частных домах, коммерческом объекте и трёх машинах.

В Волоконовский район прилетело четыре беспилотника. Два из них сбили. Одного раненого мужчину положили в Валуйскую ЦРБ, второго в тяжёлом состоянии отвезли в областную больницу.

Грайворонский округ обстреливали из артиллерии, выпустили 23 боеприпаса. Обошлось без серьёзных последствий.

Два БПЛА самолётного типа долетели до Новооскольского округа. Их сбили системой ПВО. Ещё один такой БПЛА сбили над Прохоровским районом, четыре — над Чернянским районом, один — над Яковлевским округом — там обломки повредили частный дом.

Три мирных жителя ранены в результате атаки дронов в белгородском приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
Четыре белгородца пострадали 1 января из-за атак ВСУ. Что с их состоянием?Дед Мороз на мотороллере и очередной обстрел: как прошёл первый день 2025 годаОбстрелы, режимы ЧС и КТО, мусорные войны: чем запомнится белгородцам 2024 год?
#Евгений Грицков#Происшествия#Обстрел#Приграничье#Атака беспилотников
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика