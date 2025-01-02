Двое раненных 31 декабря белгородцев пришли в больницу спустя сутки

В Шебекино два человека получили ранения в последний день 2024 года. К вечеру 1 января они пришли в районную больницу. У одного — минно-взрывная травма и осколочное ранение живота. Ему оказали помощь, лечиться он будет амбулаторно. Второй с баротравмой лежит в горбольнице №2 областного центра. Всего же по Шебекинскому округу за сутки выпустили шесть боеприпасов и два беспилотника.