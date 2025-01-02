Двое раненных 31 декабря белгородцев пришли в больницу спустя сутки

Posted 2 января, 08:34
Published 2 января, 08:34
Modified 2 января, 08:36
Updated 2 января, 08:36
В Шебекино два человека получили ранения в последний день 2024 года. К вечеру 1 января они пришли в районную больницу. У одного — минно-взрывная травма и осколочное ранение живота. Ему оказали помощь, лечиться он будет амбулаторно. Второй с баротравмой лежит в горбольнице №2 областного центра. Всего же по Шебекинскому округу за сутки выпустили шесть боеприпасов и два беспилотника.
В Белгородский район долетело 11 украинских беспилотников, из которых восемь удалось сбить. Повреждения есть в двух частных домах, коммерческом объекте и трёх машинах.
В Волоконовский район прилетело четыре беспилотника. Два из них сбили. Одного раненого мужчину положили в Валуйскую ЦРБ, второго в тяжёлом состоянии отвезли в областную больницу.
Грайворонский округ обстреливали из артиллерии, выпустили 23 боеприпаса. Обошлось без серьёзных последствий.
Два БПЛА самолётного типа долетели до Новооскольского округа. Их сбили системой ПВО. Ещё один такой БПЛА сбили над Прохоровским районом, четыре — над Чернянским районом, один — над Яковлевским округом — там обломки повредили частный дом.