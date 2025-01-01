Дед Мороз на мотороллере и очередной обстрел: как прошёл первый день 2025 года

Стоит отметить, что нарушение постановления влечёт административную ответственность по статье о мелком хулиганстве (КоАП РФ), предусматривающую штраф или административный арест на срок до 15 суток. А ещё нарушение тишины и покоя в ночное время влечёт отдельную ответственность.