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Posted 1 января, 16:00

Published 1 января, 16:00

Modified 1 января, 16:00

Updated 1 января, 16:00

Дед Мороз на мотороллере и очередной обстрел: как прошёл первый день 2025 года

Дед Мороз на мотороллере и очередной обстрел: как прошёл первый день 2025 года

1 января 2025, 16:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Обстрел
1 января белгородцы обсуждали мужчину в костюме Деда Мороза с триколором, обстрел региона сразу после боя курантов, а также незаконные фейерверки. Подробности — в итогах дня Бел.Ру.

Обстрел в 2025 году

Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекинский округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ в первые минуты 2025 года. Согласно предварительным данным, в результате атаки пострадавших не было.

В двух многоэтажных домах в Шебекино повреждены окна. Кроме того, Гладков отметил, что белгородцы из двух сёл остались без света.

С наступлением светлого времени суток оперативные и аварийные службы начали работы по восстановлению.

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Вопреки запретам

В новогоднюю ночь в жилом дворе на улице Садовая в Белгороде произошло нарушение постановления, которое ограничивает использование пиротехники, принятого в Белгородской области в апреле 2022-го. Жители запустили фейерверк, что зафиксировано на видео, опубликованном в Сети.

Стоит отметить, что нарушение постановления влечёт административную ответственность по статье о мелком хулиганстве (КоАП РФ), предусматривающую штраф или административный арест на срок до 15 суток. А ещё нарушение тишины и покоя в ночное время влечёт отдельную ответственность.

Кроме этого, в Белгородской области незаконная торговля пиротехническими изделиями квалифицируется по другой статье КоАП РФ и влечёт штрафные санкции.

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Дед Мороза на фоне укрытия

Читатели Бел.Ру поделились с редакцией фотографией, на которой Дед Мороз, ехавший по Шебекино на мотороллере, украшенном трёхцветным флагом, попал в объектив камеры. По словам свидетелей, снимок был сделан неподалёку от заведения «Мистер Бургер».

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Шебекино#Административная ответственность#Триколор#Фейерверк#Белгород#Обстрел#Восстановление#ВСУ#Мотороллер
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