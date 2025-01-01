Дед Мороз на мотороллере и очередной обстрел: как прошёл первый день 2025 года

Posted 1 января, 16:00
Published 1 января, 16:00
Modified 1 января, 16:00
Updated 1 января, 16:00
Вячеслав Гладков сообщил, что Шебекинский округ подвергся обстрелу со стороны ВСУ в первые минуты 2025 года. Согласно предварительным данным, в результате атаки пострадавших не было.
В двух многоэтажных домах в Шебекино повреждены окна. Кроме того, Гладков отметил, что белгородцы из двух сёл остались без света.
С наступлением светлого времени суток оперативные и аварийные службы начали работы по восстановлению.
В новогоднюю ночь в жилом дворе на улице Садовая в Белгороде произошло нарушение постановления, которое ограничивает использование пиротехники, принятого в Белгородской области в апреле 2022-го. Жители запустили фейерверк, что зафиксировано на видео, опубликованном в Сети.
Стоит отметить, что нарушение постановления влечёт административную ответственность по статье о мелком хулиганстве (КоАП РФ), предусматривающую штраф или административный арест на срок до 15 суток. А ещё нарушение тишины и покоя в ночное время влечёт отдельную ответственность.
Кроме этого, в Белгородской области незаконная торговля пиротехническими изделиями квалифицируется по другой статье КоАП РФ и влечёт штрафные санкции.
Читатели Бел.Ру поделились с редакцией фотографией, на которой Дед Мороз, ехавший по Шебекино на мотороллере, украшенном трёхцветным флагом, попал в объектив камеры. По словам свидетелей, снимок был сделан неподалёку от заведения «Мистер Бургер».