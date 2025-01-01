bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 января, 13:51

Published 1 января, 13:51

Modified 1 января, 13:53

Updated 1 января, 13:53

В Белгородской области заметили Деда Мороза на мотороллере с триколором

В Белгородской области заметили Деда Мороза на мотороллере с триколором

1 января 2025, 13:51
Фото: bel.ru.
Сюжет
Эксклюзив
Мужчина в костюме разъезжал по Шебекино. Его заметили читатели Бел.Ру.

Читатели Бел.Ру прислали в редакцию фото, на котором Дед Мороз на мотороллере едет по Шебекино. К транспортному средству прикреплён триколор. Как рассказали очевидцы, кадр удалось заснять в районе заведения «Мистер Бургер».

Фото: bel.ru

Ранее редакция Бел.Ру подготовила подборку мероприятий, способных улучшить настроение.

К примеру, в многоэтажке на улице Чумичова жильцы преобразили подъезд: на лестнице установили ёлку, двери и электрощитки украсили новогодними наклейками и плакатами. Трубы, вероятно отопительные, обвили мишурой и подвесили декоративные деревья.

Подробности — по ссылке.

В первый день нового года в Белгородской области объявили ракетную опасность
Узнать подробнее
Читайте также:
СЭЗ, обстрелы, Новый год: как прошёл последний день 2024 в Белгородской областиБелгородцы встречают Новый год: акции проходят в подъездах и на улицахБелгородцы встретят Новый год без снега?
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Ёлка#Дед мороз#Шебекино#Эксклюзив#Триколор#Белгород#Мотороллер#Новогодние мероприятия#Мистер Бургер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика