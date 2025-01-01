В Белгородской области заметили Деда Мороза на мотороллере с триколором

Posted 1 января, 13:51
Published 1 января, 13:51
Modified 1 января, 13:53
Updated 1 января, 13:53
Читатели Бел.Ру прислали в редакцию фото, на котором Дед Мороз на мотороллере едет по Шебекино. К транспортному средству прикреплён триколор. Как рассказали очевидцы, кадр удалось заснять в районе заведения «Мистер Бургер».
Ранее редакция Бел.Ру подготовила подборку мероприятий, способных улучшить настроение.
К примеру, в многоэтажке на улице Чумичова жильцы преобразили подъезд: на лестнице установили ёлку, двери и электрощитки украсили новогодними наклейками и плакатами. Трубы, вероятно отопительные, обвили мишурой и подвесили декоративные деревья.
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