В Белгородской области заметили Деда Мороза на мотороллере с триколором

Читатели Бел.Ру прислали в редакцию фото, на котором Дед Мороз на мотороллере едет по Шебекино. К транспортному средству прикреплён триколор. Как рассказали очевидцы, кадр удалось заснять в районе заведения «Мистер Бургер».