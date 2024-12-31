Белгородцы встречают Новый год: акции проходят в подъездах и на улицах

Posted 31 декабря, 14:40
Published 31 декабря, 14:40
Modified 31 декабря, 14:42
Updated 31 декабря, 14:42
Жители многоквартирного дома на улице Чумичова украсили свой подъезд. На лестничном пролёте появилась ёлка, на дверях и электрических щитках — новогодние наклейки и плакаты. На трубы, скорее всего отопления, повесили мишуру и подвесные деревья.
А вот в МКД на Щорса белгородцы повесили плакат в лифте с поздравлениями и конфетами для настроения.
Если необходимо добраться куда-то на такси, то можно встретить водителя, который украсил салон своей машины. На потолке висят гирлянды, мишура, ёлочные шары.
Видео: Telegram-канал «Белгород №1. Люди».
На дорогах можно встретить Деда Мороза и Снегурочку на мотоцикле. Они гоняют по улицам и дарят сладости белгородским водителям.
Видео: Telegram-канал «Белгородский канал».