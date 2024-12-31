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Posted 31 декабря, 14:40

Published 31 декабря, 14:40

Modified 31 декабря, 14:42

Updated 31 декабря, 14:42

Белгородцы встречают Новый год: акции проходят в подъездах и на улицах

Белгородцы встречают Новый год: акции проходят в подъездах и на улицах

31 декабря 2024, 14:40
Фото: Telegram-канал «Белгородский канал».
Сюжет
Новый год
Белгородцы отмечают Новый год с размахом. Редакция Бел.Ру собрала в один материал несколько акций, которые могут поднять вам настроение.

Жители многоквартирного дома на улице Чумичова украсили свой подъезд. На лестничном пролёте появилась ёлка, на дверях и электрических щитках — новогодние наклейки и плакаты. На трубы, скорее всего отопления, повесили мишуру и подвесные деревья.

Фото из дома на улице Чумичова в Белгороде
Фото из дома на улице Чумичова в Белгороде
Фото из дома на улице Чумичова в Белгороде
Фото из дома на улице Чумичова в Белгороде
Фото из дома на улице Чумичова в Белгороде
Фото из дома на улице Чумичова в Белгороде
Фото из дома на улице Чумичова в Белгороде
Фото из дома на улице Чумичова в Белгороде. Фото: bel.ru

А вот в МКД на Щорса белгородцы повесили плакат в лифте с поздравлениями и конфетами для настроения.

Фото: «Белгород №1»

Если необходимо добраться куда-то на такси, то можно встретить водителя, который украсил салон своей машины. На потолке висят гирлянды, мишура, ёлочные шары.

Видео: Telegram-канал «Белгород №1. Люди».

На дорогах можно встретить Деда Мороза и Снегурочку на мотоцикле. Они гоняют по улицам и дарят сладости белгородским водителям.

Видео: Telegram-канал «Белгородский канал».

Белгородцы встретят Новый год без снега?
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