В первый день нового года в Белгородской области объявили ракетную опасность

Posted 1 января, 12:49
Published 1 января, 12:49
Modified 1 января, 12:51
Updated 1 января, 12:51
1 января на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Об угрозе жителей региона предупредили в районе 15:17. Как сообщили читатели Бел.Ру, до официального оповещения они слышали громкие звуки.
Об отмене угрозы жителям региона сообщили в 15:51.
Как ранее проинформировали в Минобороны РФ, с 12:00 до 13:30 дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ. Один БПЛА сбили над территорией Белгородской области, а второй — над Курской.
Напомним, ранее стало известно, что ВСУ за сутки нанесли удары по шести районам Белгородской области. Пострадал один человек.
До этого ракетная опасность помешала белгородцам слушать прямую линию президента Владимира Путина 19 декабря. Опасность настигла белгородцев в разгар трансляции.