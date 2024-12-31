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Posted 31 декабря 2024, 15:30

Published 31 декабря 2024, 15:30

Modified 31 декабря 2024, 15:30

Updated 31 декабря 2024, 15:30

Итоги дня: 31 декабря 2024 года

СЭЗ, обстрелы, Новый год: как прошёл последний день 2024 в Белгородской области

31 декабря 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney.

Итоги дня: 31 декабря 2024 года

Сюжет
Новый год
Белгородцы сегодня провожают 2024 год. Уже через несколько часов все услышат бой курантов Московского Кремля и встретят 2025 год. Сегодня регион попал под обстрел, в котором пострадал один человек, жители готовились к празднику, а в правительстве РФ приняли решение по СЭЗ в области.

Мирный житель попал под обстрел в Шебекино

Шебекино 31 декабря дважды подверглось атаке со стороны ВСУ. В результате один человек получил осколочное ранение ноги. Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в Шебекинскую ЦРБ. Его состояние оценивается как удовлетворительное. После оказания помощи его отправят на амбулаторное лечение.

После обстрелов выявили повреждения 13 частных домов. Там выбиты окна, повреждены крыши, фасады, заборы и хозяйственные постройки. Также осколками были посечены четыре автомобиля. В гаражном кооперативе были повреждены фасады и ворота двух гаражей, а также линии электропередач, сообщил Вячеслав Гладков.

В белгородском Шебекино пострадал мужчина при обстреле 31 декабря
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Пять участков Белгородской области включили в СЭЗ

Белгородская область стала первой среди приграничных областей, прошедших федеральный этап для включения в особую экономическую зону.

Пять земельных участков в регионе были включены в состав СЭЗ, созданной по решению Владимира Путина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков сегодня утром.

Федеральный этап пройден: пять участков в Белгородской области вошли в СЭЗ
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Новый год «по-белгородски»: на улицах заметили акции в честь праздников

В последний день 2024 года жители Белгородской области провели несколько праздничных акций, чтобы подарить хорошее настроение окружающим.

Жители многоквартирных домов на улицах Щорса и Чумичова порадовали сегодня соседей. Первые — плакатом с поздравлениями и конфетами, которые мог взять любой проходящий, а вторые — украсили подъезд дома.

Водитель такси украсил свою машину гирляндами, игрушками и мишурой. А ещё на дорогах можно встретить Снегурочку и Деда Мороза на мотоцикле. Они раздают сладости автолюбителям.

Фото и видео смотрите в основном тексте.

Белгородцы встречают Новый год: акции проходят в подъездах и на улицах
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