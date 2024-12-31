СЭЗ, обстрелы, Новый год: как прошёл последний день 2024 в Белгородской области

Итоги дня: 31 декабря 2024 года

Сюжет Новый год

Мирный житель попал под обстрел в Шебекино Пять участков Белгородской области включили в СЭЗ Новый год «по-белгородски»: на улицах заметили акции в честь праздников

Белгородцы сегодня провожают 2024 год. Уже через несколько часов все услышат бой курантов Московского Кремля и встретят 2025 год. Сегодня регион попал под обстрел, в котором пострадал один человек, жители готовились к празднику, а в правительстве РФ приняли решение по СЭЗ в области.