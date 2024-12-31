СЭЗ, обстрелы, Новый год: как прошёл последний день 2024 в Белгородской области

Posted 31 декабря 2024, 15:30
Published 31 декабря 2024, 15:30
Modified 31 декабря 2024, 15:30
Updated 31 декабря 2024, 15:30
Шебекино 31 декабря дважды подверглось атаке со стороны ВСУ. В результате один человек получил осколочное ранение ноги. Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в Шебекинскую ЦРБ. Его состояние оценивается как удовлетворительное. После оказания помощи его отправят на амбулаторное лечение.
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