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Posted 30 декабря, 14:32

Published 30 декабря, 14:32

Modified 30 декабря, 14:34

Updated 30 декабря, 14:34

Синоптики обещают плюсовую температуру в последний день 2024 года

Белгородцы встретят Новый год без снега?

30 декабря 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney.

Синоптики обещают плюсовую температуру в последний день 2024 года

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Погода на Новый год
31 декабря в Белгороде и области будет по-осеннему тепло, сообщили в МЧС и в Гидрометцентре.

В последний день уходящего года над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не ожидают. Однако западный ветер будет в порывах достигать скорости 17 метров в секунду.

Ночью будет от трёх градусов мороза до двух градусов тепла, днём — от -1 до +4 градусов Цельсия.

Если говорить конкретно об областном центре, то в Белгороде температура и ночью, и днём будет около нуля, а бою курантов пересечёт отметку в +1 градус. Без осадков. Такие же погодные условия будут и в Старом Осколе и в Новом Осколе. В Валуйках тоже в этот раз будет не теплее, чем в других городах региона.

Без снега, но с гололедицей: с какой погодой белгородцы проводят 2024 год?
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#Евгений Грицков#Общество#Погода на Новый год
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