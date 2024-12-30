Белгородцы встретят Новый год без снега?

Posted 30 декабря, 14:32
Published 30 декабря, 14:32
Modified 30 декабря, 14:34
Updated 30 декабря, 14:34
В последний день уходящего года над Белгородской областью будет облачно с прояснениями. Существенных осадков синоптики не ожидают. Однако западный ветер будет в порывах достигать скорости 17 метров в секунду.
Ночью будет от трёх градусов мороза до двух градусов тепла, днём — от -1 до +4 градусов Цельсия.
Если говорить конкретно об областном центре, то в Белгороде температура и ночью, и днём будет около нуля, а бою курантов пересечёт отметку в +1 градус. Без осадков. Такие же погодные условия будут и в Старом Осколе и в Новом Осколе. В Валуйках тоже в этот раз будет не теплее, чем в других городах региона.