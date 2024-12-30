Белгородцы встретят Новый год без снега?

Если говорить конкретно об областном центре, то в Белгороде температура и ночью, и днём будет около нуля, а бою курантов пересечёт отметку в +1 градус. Без осадков. Такие же погодные условия будут и в Старом Осколе и в Новом Осколе. В Валуйках тоже в этот раз будет не теплее, чем в других городах региона.