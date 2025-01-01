Белгородцы незаконно запустили фейерверк в новогоднюю ночь

Posted 1 января, 07:07
Published 1 января, 07:07
Modified 1 января, 07:09
Updated 1 января, 07:09
В новогоднюю ночь в одном из дворов на улице Садовая в Белгороде жители запустили фейерверк. Видео опубликовали в Telegram-канале «Белгород №1».
Напомним, в апреле 2022 года в Белгородской области было принято постановление, ограничивающее использование пиротехнических изделий как гражданами, так и организациями, включая бытовые фейерверки.
За нарушение предусмотрены меры ответственности, согласно статье о мелком хулиганстве, что может привести к наложению штрафа или административному аресту на срок до 15 суток. Кроме того, за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время также предусмотрена ответственность.
Что касается незаконной торговли пиротехникой, то это подпадает под действие другой статьи. В этом случае физическим лицам грозит штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, должностным лицам — от 3 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 30 до 40 тысяч рублей. При этом вся реализованная продукция подлежит конфискации.