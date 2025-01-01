Белгородцы незаконно запустили фейерверк в новогоднюю ночь

Что касается незаконной торговли пиротехникой, то это подпадает под действие другой статьи. В этом случае физическим лицам грозит штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, должностным лицам — от 3 до 4 тысяч рублей, а юридическим лицам — от 30 до 40 тысяч рублей. При этом вся реализованная продукция подлежит конфискации.