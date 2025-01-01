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Posted 1 января, 06:24

Published 1 января, 06:24

Modified 1 января, 06:26

Updated 1 января, 06:26

ВСУ нанесли удары по Белгородской области после боя курантов

ВСУ нанесли удары по Белгородской области после боя курантов

1 января 2025, 06:24
Фото: Соцсети Вячеслава Гладкова.
Сюжет
Обстрел
Обошлось без пострадавших. Однако в двух домах люди частично остались без окон.

За 2024 году белгородцы пережили много обстрелов со стороны ВСУ. Подробности журналисты Бел.Ру собрали в материале по ссылке. Под ударом области регион оказался и сразу после боя курантов.

Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, Шебекинский округ был под обстрелом. По предварительной информации, жертв не было.

В Шебекино выбило частично окна в двух многоэтажках. Также Гладков рассказал, что жители двух сёл, Зиборовка и Муром, остались без электричества.

Оперативные и аварийные службы должны начать восстановительные работы с наступлением дня.

Напомним, 31 декабря Шебекино подверглось двум атакам со стороны ВСУ. В результате одного из обстрелов один человек пострадал. Он получил ранение ноги и сам обратился за медицинской помощью в больницу.

Его состояние оценивалось как удовлетворительное. Медики отпустили его домой после оказания помощи.  

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Электроэнергия#Многоквартирные дома#Медицинская помощь#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ#Восстановительные работы
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