ВСУ нанесли удары по Белгородской области после боя курантов

Posted 1 января, 06:24
Published 1 января, 06:24
Modified 1 января, 06:26
Updated 1 января, 06:26
За 2024 году белгородцы пережили много обстрелов со стороны ВСУ. Подробности журналисты Бел.Ру собрали в материале по ссылке. Под ударом области регион оказался и сразу после боя курантов.
Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, Шебекинский округ был под обстрелом. По предварительной информации, жертв не было.
В Шебекино выбило частично окна в двух многоэтажках. Также Гладков рассказал, что жители двух сёл, Зиборовка и Муром, остались без электричества.
Оперативные и аварийные службы должны начать восстановительные работы с наступлением дня.
Напомним, 31 декабря Шебекино подверглось двум атакам со стороны ВСУ. В результате одного из обстрелов один человек пострадал. Он получил ранение ноги и сам обратился за медицинской помощью в больницу.
Его состояние оценивалось как удовлетворительное. Медики отпустили его домой после оказания помощи.