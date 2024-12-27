Три мирных жителя ранены в результате атаки дронов в белгородском приграничье

В Волоконовском районе в селе Борисовка два дрона-камикадзе атаковали автомобиль, в результате чего двое человек получили травмы и ранения. Скорая доставляет их в Валуйскую ЦРБ, помощь оказывается. Второй дрон взорвался в административном здании, повредив входную группу и фасад, выбиты окна.