Три мирных жителя ранены в результате атаки дронов в белгородском приграничье

Posted 27 декабря, 15:55
Published 27 декабря, 15:55
Modified 27 декабря, 15:57
Updated 27 декабря, 15:57
ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, ранены три мирных жителя.
В Волоконовском районе в селе Борисовка два дрона-камикадзе атаковали автомобиль, в результате чего двое человек получили травмы и ранения. Скорая доставляет их в Валуйскую ЦРБ, помощь оказывается. Второй дрон взорвался в административном здании, повредив входную группу и фасад, выбиты окна.
В Шебекинском округе в селе Муром беспилотник атаковал автомобиль, водитель получил ранения. Мужчина самостоятельно обратился в ЦРБ, после оказания помощи его переведут в областную больницу. Машина сгорела.
В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частный дом, выбиты окна, повреждены фасад и ограждение. В посёлке Малиновка Белгородского района повреждены кровля и окна дома, а также крыша надворной постройки. В селе Грузское Борисовского района беспилотник повредил автобус на территории сельхозпредприятия.