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Posted 27 декабря, 15:55

Published 27 декабря, 15:55

Modified 27 декабря, 15:57

Updated 27 декабря, 15:57

Три мирных жителя ранены в результате атаки дронов в белгородском приграничье

Три мирных жителя ранены в результате атаки дронов в белгородском приграничье

27 декабря 2024, 15:55
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Взрыв
Вечером 27 декабря Белгородская область вновь попала под атаки беспилотников. Три мирных жителя получили ранения, повреждения выявили в восьми населённых пунктах, сообщает Вячеслав Гладков.

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область, ранены три мирных жителя.

В Волоконовском районе в селе Борисовка два дрона-камикадзе атаковали автомобиль, в результате чего двое человек получили травмы и ранения. Скорая доставляет их в Валуйскую ЦРБ, помощь оказывается. Второй дрон взорвался в административном здании, повредив входную группу и фасад, выбиты окна.

В Шебекинском округе в селе Муром беспилотник атаковал автомобиль, водитель получил ранения. Мужчина самостоятельно обратился в ЦРБ, после оказания помощи его переведут в областную больницу. Машина сгорела.

В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частный дом, выбиты окна, повреждены фасад и ограждение. В посёлке Малиновка Белгородского района повреждены кровля и окна дома, а также крыша надворной постройки. В селе Грузское Борисовского района беспилотник повредил автобус на территории сельхозпредприятия.

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